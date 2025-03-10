加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
基隆捷運
新聞專題
基隆捷運2/128
首頁 / 生活

鐵道局：基隆捷運經費未打回票 新北市府已提報修正

2025/3/10 21:56（3/10 22:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆捷運計畫設13個捷運站。（中央社製圖）
基隆捷運計畫設13個捷運站。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北10日電）基隆市長謝國樑今天說，基隆捷運經費已達約新台幣1200億元，遭中央退回。鐵道局長楊正君澄清並無打回票，而是程序問題，主責的新北市政府已循程序提報修正計畫。

基隆市議會上午召開臨時會，謝國樑提到新北市捷運局呈報中央的基隆捷運經費約1200億元，據他了解已被中央打回票，中央要求新北市捷運局必須依照原預算，也就是690餘億元蓋完捷運。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊正君回應媒體提問並澄清，中央並無打回票；若基捷經費及期程要調整，主責單位應提出修正計畫，可以原核定的696.89億元提報交通部，再轉工程會審議，發包工程後再辦理修正計畫，或是先辦理修正計畫後再報工程會審議經費，不是直接在工程經費審議階段更動。

楊正君說，新北市政府在去年12月提報的基捷經費為1261.54億元，已超過原核定的696.89億元，程序上工程會無法審議，經過溝通，新北市政府今年2月12日重新以原核定經費提報，目前鐵道局正審議中。（編輯：李淑華）1140310

#基隆
#基隆市議會
#新北市政府
#新北市捷運局
#鐵道局
#交通部
#基隆市
#基隆捷運
#楊正君
#謝國樑
延伸閱讀
新北：已重新提報基隆捷運總經費 盼中央儘速核定童子瑋：基捷若拆成2階段 嚴重影響基隆權利基捷車站若升級市府將增負擔 謝國樑：必要投資地主抗議基捷徵地蓋變電站 基市府盼調整至公設地汐東線簽約2032年完工 將一車往返基隆大稻埕
楊正君
高鐵延宜蘭綜規盼年底前報政院 延屏東8月重啟環評
謝國樑
議長憂基捷拆2階段建設 謝國樑：沒有這樣情況談基隆罷免案 謝國樑：請大家高抬貴手
基隆捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
議長憂基捷拆2階段建設 謝國樑：沒有這樣情況
27
更多編輯台推薦新聞：