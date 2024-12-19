汐東線簽約2032年完工 將一車往返基隆大稻埕

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（中央社記者趙敏雅新北19日電）新北捷運汐東線工程今天簽約，預計2032年完工。新北市長侯友宜表示，汐東線將銜接基隆捷運與民生線台北市段，三條路線完工通車後，可一車往返基隆、南港與大稻埕。

侯友宜上午出席見證汐止東湖線簽約儀式，由新北市政府捷運工程局長李政安與馬來西亞商金務大工程股份有限公司副總裁拿督夏忠泰、東丕營造股份有限公司董事長王銀和及神通資訊科技股份有限公司董事長蘇亮簽署工程契約。

侯友宜說明，汐東線總長5.56公里，其中新北市境內4.75公里、台北0.81公里，共設置6座高架車站及1座機廠，路線行經台北市內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路到汐止區公所設置終點站。

侯友宜表示，SB10站銜接文湖線東湖站，SB14站能轉乘臺鐵汐科站，SB13、14、15站與基隆捷運共站，SB15站銜接基隆捷運，簽約後要在2025年3月動工，工期約7年時間，並叮囑施工團隊務必管控工程品質與進度。

侯友宜說，汐東線前身汐止民生線從2002年開始規劃，汐止民眾呼喊與等待將近23年，如今簽約，「等到小孩從出生到念大學才有一條捷運，對汐止人何其不公平」，並嘆「要做4年，不做，等20年也做不好」。

侯友宜表示，2020年10月由台北、基隆、新北與交通部的四首長會議中，他強調汐東線一定要蓋，新北市主動扛起推動汐東線重任，汐東線作為基北北捷運共榮生活圈重要捷運路網開端，與基隆捷運系統整合後，規劃採共用車站及軌道，可減少道路交通與路寬不足問題。

侯友宜說，汐止人過去因為交通問題苦不堪言，汐東捷運完工後，多年來的交通惡夢能夠煙消雲散。

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李政安表示，為讓汐東線主體工程順利進行，要徑工程提早在2023年底先開工，排除主體工程施工管線障礙，能有效縮短捷運施工時間，目前要徑工程實際進度達23.1%，進度超前4.31%。

李政安說，大同路自來水管線遷移將在今年12月底完成，吉林街新設雨水箱涵有望在汛期前完成箱體結構，未來能有效解決南陽街涵洞淹水問題。另原僅6到8米寬的吉林街與福德三路將拓寬到16米，皆順利進行管遷作業及結構施工中，希望2026年2月如期完成，以便主體工程進場施工。（編輯：林恕暉）1131219