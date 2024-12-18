新北通過公園管理條例草案 規定不得棄養放生動物

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市府市政會議今天通過「新北市公園管理自治條例」草案，將明令規定不得餵食無飼主管領之動物，也不得棄養或放生動物。違規者將依照違反動物保護法或野生動物保育法裁處。

市政府農業局今天在市政會議提案公園管理自治條例，局長諶錫輝說，草案明訂公園主管機關為農業局，並依照公園類型區分各自的管理機關。條例中，明訂公園禁止行為的裁罰權限與裁罰基準。

農業局表示，統一管理與維護轄管公園，有助於提升大眾對休憩環境品質需求。自治條例也參考台北市、台南市、高雄市等都會的管理方式與管理、裁罰機關，訂定新北市的自治條例。

農業局表示，條例中規定，不得在公園的禁菸區吸菸，若違反可由農業局依菸害防制法，開罰新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。

條例中也規範，不得在公園池水中游泳、釣魚外，不得餵食無飼主管領之動物，不得棄養放生動物、攜帶寵物應用鏈繩或箱籠適當防護。

公園管理自治條例也明定，禁止未經許可，在公園駕駛或停放車輛，依規定可處罰新台幣1200至6000元，並得移置車輛至特定地點予以保管。

侯友宜在會議中表示，公園管理自治條例很重要，希望能在市政會議審議通過後，儘速送交議會審議通過後，函報行政院核定公布。（編輯：李錫璋）1131218