基隆捷運工程經費新北提報中央 拚114年6月發包

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北16日電）基隆捷運綜合規劃1月31日獲行政院核定，總經費新台幣696.89億元。新北市捷運局表示，11月完成基本設計，今天提送基本設計工程經費送交通部，轉公共工程委員會審議，預計明年6月招標。

新北市政府捷運工程局長李政安透過新聞稿指出，基隆捷運計畫由中央規劃，路線橫跨新北、台北、基隆3市，基於2020年交通部長及3市首長所達共識，由新北推動汐東捷運整合為同一路網，新北市承接基隆捷運建設與營運責任，接手後展開基本設計與都市計畫變更作業，並積極與台北市及基隆市討論。

李政安說，目前已依據基本設計成果編列工程經費，今天函報交通部辦理基本設計工程經費審議，待中央審議通過後，就能辦理工程發包；若一切順利，預計明年6月上網招標、2033年完工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

捷運局說明，基隆捷運路線長度約15.6公里（含汐東線共線段），橫跨北北基3縣市，從基隆市八堵平面站後逐漸爬升，沿基隆河谷廊帶深入市區，以高架型式到南陽大橋站前轉為平面，接續以地下型式到台北南港。

捷運局表示，基隆捷運共13座車站，其中3站與捷運汐東線SB13、SB14、SB15共站，目前規畫以LRRT（Light rail rapid transit）中運量捷運系統模式營運，完工通車後可大幅提升大台北地區往來基隆的便捷性，引進人流，帶動基隆與汐止產業轉型。（編輯：陳仁華）1131216