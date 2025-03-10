謝國樑：基隆捷運經費估1200億元 中央已打回票
2025/3/10 12:21
（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆捷運建設總經費從預估約新台幣697億元，去年調整至1093億元，基隆市長謝國樑今天表示，主責的新北市捷運局呈報中央約1200億元才能興建完成，據他了解已被中央打回票。
基隆市議會上午召開臨時會，無黨籍基隆市議員陳冠羽表示，基隆捷運總經費預估從約新台幣697億元調整至1093億元，而基隆市分攤部分，則從約48億元增加至72億元，究竟目前預估總建設經費為何，基隆市分攤多少經費。
謝國樑答詢，基隆捷運橫跨10多個站體，第1階段從南港到八堵已討論許多次，但唯一未定案就是預算問題，從400餘億到690餘億元，到1093億元，據他了解，甚至已達1200億元。
謝國樑表示，主責的新北市捷運局呈報中央約1200億元才能興建完成，據他了解已被中央打回票，中央要求新北市捷運局必須依照原預算，也就是690餘億元蓋完捷運。
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謝國樑說，在這樣的情況下，捷運許多建設是否會因此打折，例如，一般車站變成簡易車站等，依現在的物價調整、人工費用等各項費用標準，690餘億元是不夠蓋好完整的捷運建設，一定要1000餘億元才能蓋完，這就是現在面臨的問題，會思考向中央爭取補助，或是基隆市增加負擔金額。
謝國樑表示，在總經費690餘億元時，基隆市府負擔47.93億元，修正後的1093億元版本，基隆市府負擔72.23億元，據他了解，1200億元部分並未被中央接受，是否要增加興建年限，或在相同年限內增加縣市預算規模，這是北北基要共同思考的問題。（編輯：方沛清）1140310
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