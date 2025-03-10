童子瑋：基捷若拆成2階段 嚴重影響基隆權利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市議會議長童子瑋今天說，新北捷運局針對基隆捷運將採用雙北路段統包，基隆段則先設計標後工程標，造成雙北段已開工而基隆段還在設計，若拆成2階段嚴重影響基隆市權利。

童子瑋表示，原本中央核定的基隆捷運規劃，總經費是新台幣697億元，但新北市卻在最新的計畫向中央提出新的預算需求，估算竟高達1260億元。

童子瑋說，新北捷運局將採用雙北路段先採用統包工程執行，基隆段（五堵至八堵）將採傳統工程，也就是先設計標後工程標，此方式將造成雙北路段工程已開工，而基隆段尚在細部設計未啟動工程，嚴重影響基隆市權利。

「我就問，新北市憑什麼可以擅自決定基隆市的建設」，童子瑋表示，不要忘了，基隆捷運的規劃和經費，是由中央、台北、新北、基隆共同討論並分擔，為什麼新北市能夠獨攬大權，不經過討論就作出決定，如果照新北市的作法，基隆段被暫緩，對基隆市將是重大損失。

童子瑋說，首先，通車時間將嚴重延後，目前南港到八堵這一段最快2033年才能完工，如果基隆段變成獨立發包，基隆人可能要等到2040年之後才有捷運，基隆人完全無法接受。現在新北捷運汐東線可以先蓋，但基隆的捷運卻變成未知數，這合理嗎。

童子瑋說，其次，基隆市的財政負擔會更沉重，根據以前類似的捷運建設經驗顯示，只要工程延後，在通貨膨脹的影響下成本一定會上升，會變成基隆市政府未來沉重的財政負擔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

童子瑋表示，如果拆分處理，基隆端的班距、銜接、票價設計都可能受影響，如果只剩下一條獨立的「短程支線」，根本沒辦法真正融入雙北的交通網絡，基隆就會因此錯失產業發展與城市升級的機會，徹底淪為邊陲地區。

童子瑋說，這就是他不斷強調「捷運通基隆，一次到位」的原因，如果基隆捷運拆成2階段，基隆市未來的財政負擔將更重，通車時間將更長，現在因為新北市的擅自決定，「我們正面臨最糟糕的局面跟狀況」，要求新北市政府將基隆捷運重新納入統包發包。（編輯：李錫璋）1140310