議長憂基捷拆2階段建設 謝國樑：沒有這樣情況

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市議會議長童子瑋今天表示，基隆捷運若拆成2階段建設，將嚴重影響基隆市權利。市長謝國樑說，據他了解，目前沒有這樣的情況，北北基將再開會討論經費議題。

童子瑋表示，原本中央核定的基隆捷運規劃，總經費是新台幣 697億元，但新北市卻在最新的計畫向中央提出新的預算需求，估算竟高達1260億元。

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童子瑋說，新北市捷運局因經費問題，將採用雙北市路段先採用統包工程執行，基隆段（五堵至八堵）將採傳統工程，也就是先設計標後工程標，此方式將造成雙北市路段工程已開工，而基隆段尚在細部設計未啟動工程，嚴重影響基隆市權利。

謝國樑下午在議會受訪說，據他了解，目前沒有這樣的情況。基隆市政府近期也與新北捷運局確認關於變電站及捷運機廠等相關問題，北北基3市近期也會聚餐開會，討論總經費從600餘億元增加至1200億元，短缺500餘億元部分，未來該如何解決。（編輯：林恕暉）1140310