加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明起連3天全台有雨 下週中部以北低溫10度
首頁 / 地方
基隆捷運
新聞專題
基隆捷運2/132
首頁 / 地方

新北議員談基捷 藍喊一家親、綠盼勿放話應溝通

2025/3/12 18:17（3/12 19:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆捷運經費問題引發討論，新北市國民黨議員表示，北北基一家親，希望與基隆一起向交通部爭取；民進黨議員稱雙方由國民黨執政，應溝通，勿隨意放話，製造不必要的爭議。（中央社檔案照片）
基隆捷運經費問題引發討論，新北市國民黨議員表示，北北基一家親，希望與基隆一起向交通部爭取；民進黨議員稱雙方由國民黨執政，應溝通，勿隨意放話，製造不必要的爭議。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北12日電）基隆捷運經費問題引發各界討論，新北市國民黨議員表示，北北基一家親，希望與基隆一起向交通部爭取；民進黨議員稱雙方由國民黨執政，應溝通，勿隨意放話，製造不必要的爭議。

國民黨議員陳偉杰、江怡臻、白珮茹表示，基隆捷運在規劃審議階段，新北市已多次向交通部表達所核定的總經費新台幣696.88億元明顯不足，新北市依據專業顧問的設計成果與市場行情訪價，才會提報可行的1261.54億元。

陳偉杰表示，如果交通部核定經費不足，那橫跨台北、新北和基隆的捷運就只能分段作業，基隆市議會議長童子瑋認為基隆人不能再等待，那基隆市議會應該要和新北市站在一起向交通部爭取合理預算。

江怡臻表示，前總統蔡英文2017年和時任基隆市長林右昌宣布「基隆捷運不用錢，2022年通車」，但現在基隆市政府不但要出錢，還可能要越出越多，甚至因工期過長物價飛漲而難以為繼窘境。

白珮茹表示，童子瑋為基隆人心急跳腳，雙北市民也希望趕緊完工，北北基一家親，希望大家能用大格局、而非黨派地域之別來討論公共工程議題。

民進黨議員張錦豪表示，童子瑋身為基隆地方民意代表，關心基隆軌道建設是其職責所在，就如同他自己每個會期都關注汐東線是否能順利發包一樣。

google news透過 Google News追蹤中央社

他表示，交通部鐵道局已明確說明，目前尚未收到基隆捷運工程提報的修正經費計畫。而新北市今年2月中旬再次陳報基隆捷運建設經費總額為696.89億元，金額與中央先前核定的預算一致。

他表示，目前新北市與基隆市皆由國民黨執政，雙方應加強溝通，而非隨意放話，製造不必要的爭議。若基隆市方面對經費有所疑慮，雙方首長應公開說明，以釐清誤會，確保基隆捷運建設順利推動。（編輯：李錫璋）1140312

#江怡臻
#陳偉杰
#新北市
#交通部
#國民黨
#基隆捷運
#童子瑋
#白珮茹
童子瑋
議長憂基捷拆2階段建設 謝國樑：沒有這樣情況童子瑋：基捷若拆成2階段 嚴重影響基隆權利
陳偉杰
新北市立殯儀館傳遷址八里 市府：未納討論爭取輝達總部落腳 新北：已提供多筆土地供選擇
基隆捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新北副市長將拜會討論基捷 謝國樑盼共創雙贏
17
更多編輯台推薦新聞：