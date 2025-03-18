加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
基隆捷運
新聞專題
基隆捷運2/133
首頁 / 地方

與新北市副市長討論基捷 謝國樑：獲得善意回應

2025/3/18 16:51（3/18 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市副市長陳純敬（右）與新北市捷運工程局長李政安（左）18日上午到基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑，雙方針對基隆捷運議題閉門討論，並未公開。中央社記者王朝鈺攝 114年3月18日
新北市副市長陳純敬（右）與新北市捷運工程局長李政安（左）18日上午到基隆市政府，拜會基隆市長謝國樑，雙方針對基隆捷運議題閉門討論，並未公開。中央社記者王朝鈺攝 114年3月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆18日電）新北市副市長陳純敬今天拜會基隆市長謝國樑，雙方針對基隆捷運議題交換意見。謝國樑表示，目前還沒有結論，不過往好的方向進行，也獲得很多善意回應。

基隆捷運建設由新北市捷運局主責，近日因總經費、是否分段建設，及擬徵收基隆八中社區部分民地建設變電站等議題引起討論，陳純敬與新北市捷運工程局長李政安，上午近11時抵達基隆市政府拜會謝國樑，雙方閉門討論並未公開。

謝國樑下午受訪表示，陳純敬與李政安來訪，談了滿多內容，有些還無法確定，就先不便公開，但有談到過去碰到很多問題，希望新北市能夠協助解決，也獲得很多善意回應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

謝國樑說，未來在討論基隆捷運時，會盡量聚集北北基3市，共同討論包括預算、發包施工等政策，也感謝新北市長侯友宜的關心，北北基現正積極推動基隆捷運。

謝國樑表示，北北基3市會一起先商討，取得共識後，再來看如何能與交通部有更多溝通，無論從現在或長遠（角度），看起來需要爭取更多的預算。（編輯：李錫璋）1140318

#陳純敬
#新北市捷運局
#李政安
#基隆市政府
#基隆捷運
#謝國樑
謝國樑
綠白相繼發起下鄉宣講 藍擬4月啟動全國政策說明會騎樓開放擺攤？謝國樑：要研究各縣市做法
陳純敬
新北春紛節3/22登場 4大展區毛小孩也可同歡新北原民中心整建估115年完工 打造全齡使用空間
基隆捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
新北議員談基捷 藍喊一家親、綠盼勿放話應溝通
74
更多編輯台推薦新聞：