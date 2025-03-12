新北副市長將拜會討論基捷 謝國樑盼共創雙贏

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆捷運近日因經費、分段建設引起討論，新北市副市長陳純敬、捷運局長李政安近日將拜會基隆市長謝國樑溝通。謝國樑表示，會多與新北市府溝通，期待能共創雙贏。

謝國樑10日表示，新北市捷運局呈報中央約新台幣1200億元才能完成興建基隆捷運，但已被中央打回票，鐵道局長楊正君澄清並無打回票，而是程序問題，新北市政府已循程序提報修正計畫。基隆市議會議長童子瑋也質疑，基隆捷運若拆成2階段建設，將嚴重影響基隆市權利。

新北市長侯友宜今天表示，盼望基隆捷運儘速動工，審查過程將不斷與中央、地方溝通，近日將請陳純敬、李政安拜會謝國樑，彼此充分溝通，以瞭解地方需求及產業連結。

謝國樑表示，感謝侯友宜對基隆捷運非常關心，兩人最近有通過電話，侯友宜表達無論對基隆段、新北段或台北段都非常關心，一定要把捷運建好。

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謝國樑說，基隆捷運是以台北、新北、基隆為一體，一定要建好造福3地市民，他會與陳純敬、李政安深度溝通談未來的需求，也會將基隆市民對捷運沿線包括路廊、聯合開發理念與想法，多與新北市府溝通，期待能共創雙贏。

謝國樑說，他記得曾與侯友宜拍過（影片）要把捷運一起蓋好的論述，不論在總統選舉期間，還是市長選舉期間，都是兩人的共同政見，他和侯友宜也會在這共同理念下繼續努力，把交通建設辦好，感謝侯友宜對基隆捷運進度的關心。（編輯：李錫璋）1140312