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史書華指沒建樹 藍營：林沛祥解決通勤族交通痛點

2025/4/20 20:37（4/20 20:56 更新）
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發起罷免國民黨立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，20日邀請牙醫師史書華（前右）等人在仁三路總部宣講。史書華說，林沛祥對基隆沒建樹，就是罷免林沛祥的理由。（公民團體「基隆絕沛」提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月20日
發起罷免國民黨立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」，20日邀請牙醫師史書華（前右）等人在仁三路總部宣講。史書華說，林沛祥對基隆沒建樹，就是罷免林沛祥的理由。（公民團體「基隆絕沛」提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年4月20日
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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）牙醫師史書華今天指國民黨立委林沛祥對基隆沒建樹，就是罷免的理由。國民黨基隆市黨部表示，林沛祥解決基隆通勤族的交通痛點、打造低碳城市未來，持續為基隆努力。

發起罷免林沛祥的公民團體「基隆絕沛」今天邀請史書華等人宣講，史書華表示，去年罷免基隆市長謝國樑投票，國民黨全體動員，最後不同意票只比同意票多出1萬6000餘票，證明基隆市民絕對不是「鐵藍」，不是鐵板一塊。

史書華指出，有市民說林沛祥沒做錯事，為何要被罷免，他舉例，如果老闆請一名員工一整年沒做事，卻月領20萬元薪水，加上助理薪資、勞健保費用開銷等，每年要花費千萬元預算，他對林沛祥沒有偏見，因為林沛祥沒有任何建樹，請問林沛祥究竟為基隆做了哪些事。

罷免林沛祥領銜人陳青逸向中央社記者表示，截至今天已收到逾1萬5000份連署書，現正規劃以行動胖卡積極深入各地宣傳，並與民進黨基隆市黨部合作廣設連署點，5月23日前要將第2階段連署書送交中選會，目標只要募集到3萬8000份連署書，就會提前送交中選會審核。

對於史書華言論，林沛祥沒有回應。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，他要正告自詡評論家的史書華，若史書華真如自己所說曾遭言語暴力，那應該更懂世界最惡毒的語言，就是史書華現在用在別人身上的那種語言。

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黃申棟指出，林沛祥不靠網路口水，靠的是政績，爭取基隆捷運第2階段八堵至基隆市區可行性研究經費新台幣1950萬元，並成功爭取客運2088C新路線、2088B增加班次，解決基隆通勤族的交通痛點，及2年10億元的電動公車更新計畫，打造低碳城市未來。

黃申棟說，林沛祥的努力不需要史書華認證，因為市民已經看見，林沛祥對每項地方民生工程不分大小都親力親為，也會持續為基隆努力，因為真正的民意，不會被八卦帶風向。（編輯：蕭博文）1140420

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