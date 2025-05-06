加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新台幣貶1.35角 收30.28元
首頁 / 地方
基隆捷運
新聞專題
基隆捷運2/137
首頁 / 地方

侯友宜：基捷細部設計5月招標 盼2033年完工

2025/5/6 14:55（5/6 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（前右）6日前往基隆市政府，針對推動基隆捷運建設事宜，與基隆市長謝國樑（前左）閉門商談後接受媒體聯訪。中央社記者王朝鈺攝 114年5月6日
新北市長侯友宜（前右）6日前往基隆市政府，針對推動基隆捷運建設事宜，與基隆市長謝國樑（前左）閉門商談後接受媒體聯訪。中央社記者王朝鈺攝 114年5月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆6日電）針對基隆捷運建設，新北市長侯友宜今天表示，5月會展開細部設計招標作業，希望中央今年能核定工程經費，期待能在2033年如期完工通車。

基隆捷運建設由新北市捷運局主責，先前因總經費、是否分段建設，及擬徵收基隆八中社區部分民地建設變電站等議題引起討論，侯友宜上午率隊訪問基隆市政府，針對推動基隆捷運事宜，與基隆市長謝國樑閉門商討。

會議結束後，侯友宜接受媒體聯訪表示，基隆捷運建設推進速度不能慢，決定今天開始針對細部設計先行招標，未來工程經費核定後，就會開始針對土建、機電快速招標、動工。

侯友宜說，針對八中社區，新北市一定會以基隆市為主建設發展，也會與基隆市府密集開會，讓捷運建設帶動基隆市繁榮，期待基隆捷運不但能在2033年如期完工通車，更重要能透過聯開案，順利帶動基隆市發展。

對於經費分攤，侯友宜說，工程經費確實對基隆市負擔非常重，希望中央能多體諒地方政府要蓋捷運不是簡單的事情，中央如果能夠多分擔一些經費，讓地方能更快將捷運興建完成，會與中央溝通協調，希望能在今年核定工程經費，就能快速展開招標工程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

謝國樑表示，中央針對基隆捷運只核准600餘億元（697億元）經費，但基隆捷運建設的耗費絕對不只600餘億元，必須要技巧性完成發包工作，以求捷運能如期進行及完工。

謝國樑表示，基隆市府一直與新北市密切溝通，對於地方反映土地徵收問題，這部分已解決，但更重要的是，八中社區有許多台鐵閒置用地，有5.7公頃可開發面積，許多市民感到「耳目一新」，新北市捷運局對於聯合開發非常有經驗，在八堵設捷運機廠，上方規劃聯開環境及社區，可以徹底改造基隆市的面貌。（編輯：林恕暉）1140506

#八堵
#新北市捷運局
#侯友宜
#基隆市
#基隆捷運
#謝國樑
侯友宜
新北推都更中繼住宅 拚116年提供400戶侯友宜：整合AI科技 盼用手機就能遠端應變救災
謝國樑
張淵翔助罷免用微信聯絡 謝國樑：將討論防範宣導罷免領銜人被押 鄭文婷向法院聲請定暫時狀態處分
基隆捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
議員指汐東線聯開案無公益設施 新北捷運局：將適切規劃
66
更多編輯台推薦新聞：