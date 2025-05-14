基捷民調65%選走安樂區 市長重視議長提呼籲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市府今天公布基隆捷運第2階段路廊民調，65%受訪者選擇「捷運走安樂區（麥金路）」，市長謝國樑說，會重視多數民意。議長童子瑋呼籲，市府別總用簡單方法處理複雜問題。

基隆市政府交通處長陳耀川表示，委辦團隊日前請民調公司，針對全市7個行政區共1200名民眾電話訪談，經統計有78%受訪民眾贊成捷運要延伸至基隆車站。

再接續詢問，「若基隆捷運要從八堵延伸到市區，第1種路線是『拆台鐵換捷運』及第2種路線『捷運走麥金路並保留台鐵』2種捷運路線方案，您比較贊成哪種方案」，有65%的多數受訪民眾支持「捷運走麥金路（安樂區）」方案，27.5%受訪民眾表達「拆台鐵換捷運」方案。

謝國樑表示，會重視多數民眾的意願，市府將把握時間做出最適合在地需求的路廊規劃，接續完成捷運延伸至市區可行性，讓基隆市區真正地涵蓋在大台北首都圈的捷運路網內，帶動基隆「港灣經濟」。

國民黨基隆市議會黨團發布新聞稿表示，支持專業評估，也對市府提出延伸至安樂區再進入市區的想法表達認同。書記長曾紀嚴說，基隆捷運第2階段若要從八堵直接進市區，勢必只能取代台鐵路廊，廢除台鐵不符合基隆民眾通勤需求。

議長童子瑋指出，如果只是結果論的民調，基本上沒有參考價值，目前他還沒收到資料，很難有辦法判斷2個方案的利弊得失。這份調查有沒有揭露2個方案的工程時間與工程費用差異？過程當中可能會遇到的狀況？問題有沒有誘導的設計？這都是要先確認的事情。

透過 Google News 追蹤中央社

童子瑋說，他一直堅持基隆捷運一次到位，就是因為這段時間以來，主導性完全在新北市，而基隆的權益就受損了，呼籲市府不要總是想用簡單的方法來處理複雜的問題，一步一腳印踏實進行，民調的答案才能反映基隆市民的真正心聲。

交通處表示，這份民調由中華資料採礦協會執行，訪問對象為年滿18歲以上的基隆民眾，執行期間為3月7日至3月16日，有效問卷1200份，在信賴水準為95%的情況下，最大抽樣誤差為正負2.83個百分點。（編輯：林恕暉）1140514