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議員籲基捷走主幹線 謝國樑：先接安樂區可聯合開發

2025/5/13 17:54
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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）對於基隆捷運第2階段路線，市議員郭美秀今天說，請市府考慮規劃沿「主幹線」八堵到市區。市長謝國樑說，若先接安樂區再到市區，長度增加約500公尺，可服務安樂區還可聯合開發。

基隆市議會今天進行市政總檢討，國民黨籍市議員郭美秀表示，城市發展一定是以主幹線為優先，以最短的路線、花最少的錢，發揮最大功能，基隆捷運第2階段路線，市府是否能考慮從八堵直接到市中心。

郭美秀說，市中心正逐漸美化，也時常舉辦活動，還有郵輪停靠，外木山就在附近，民眾抵達市中心後，要前往中正區、安樂區、中山區，其實都很便利。

謝國樑答詢說，捷運路線如果轉到安樂區，大家會覺得好像繞了一段路，但與從八堵沿台鐵路廊接到市區相比，就軌道長度而言，大概只增加500公尺，能夠服務到安樂區居民，他認為對基隆市政是有幫助的一件事。

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謝國樑說，據他了解，路線拉到安樂區，再進到市區，還是可以做聯合開發，若從八堵直接進市區，因為還要取消台鐵，且周邊路廊是否能開發還需要詳細評估，目前看起來可供開發性相對較低。

基隆市政府交通處指出，市府已委託顧問公司評估整體路網草案，預計6月提供市府草案報告，經市府討論過後，再向議員說明規劃草案，若無太大變化，預估下半年舉辦地方公聽會徵求民眾意見。（編輯：李錫璋）1140513

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