基捷恐成最廢捷運線？ 基市：非以營利為目標

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）台灣民眾黨基隆市黨部榮譽主委林毓峯指出，基隆捷運一旦通車，恐成為「最廢捷運線」，基隆市府將無力負擔後續經營。市府表示，基捷的興建非以營利為目標，並將發展多元財源。

林毓峯昨天在臉書指出，基隆捷運一旦通車，初期運量絕對成問題，保守估計日均不到3萬人次，捷運站周邊商場也無法成形，更何況第1階段只通到八堵，根本沒進市區。基隆市政府接手後開始負擔經營、維護成本，恐怕成為財政沉重負擔。

林毓峯說，基隆捷運規劃之初之所以飽受批評，除了路線「很像台鐵」，連正在興建中的捷運汐東線，部分路段也和基隆捷運重疊，引發效益質疑。他認為，「快捷公車捷運化」才是把錢花在刀口的作法，對基隆通勤族更有利。

市府交通處今天透過新聞稿指出，基隆捷運計畫目標是為了滿足基隆通勤捷運化需求，並舒緩台鐵樹林至南港間瓶頸路段負荷，配合站區開發，帶動基隆河谷廊帶產業發展，並提供舒適、便利、低碳優質的公共運具，基隆捷運的興建並非以營利為目標。

交通處表示，興建捷運屬高成本的公共運輸系統，僅靠票箱收入無法支應營運成本，仍須仰賴場站廣告、商業租金、聯合開發與其他多元營收支撐。國內各地捷運系統也多透過政府補助、附屬事業收入與聯合開發收益支撐營運成本。

交通處指出，參考國內捷運系統運量多於通車後逐步成長，以台中捷運綠線為例，自2021年通車起，透過公車轉乘優惠、無縫接軌交通系統與車站周邊都市計畫，日均運量由初期不到2萬人次，穩定成長至去年已超過4萬人次。

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交通處指出，高雄捷運也自初期低運量出發，透過整合紅橘主線與輕軌、推動觀光票種與大型活動輸運，至去年整體日運量已突破20萬人次，顯示捷運運量可配合路網的成長與大眾運輸相關政策的輔助逐步成長。

市府指出，未來將比照其他縣市經驗，另發展多元財源與強化基隆捷運沿基隆河谷廊帶及周邊區域產業開發，讓基隆捷運建設發揮最大效益。（編輯：張銘坤）1140630