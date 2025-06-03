七堵鐵路地下化 謝國樑支持：努力達成目標

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（中央社記者王朝鈺、黃巧雯基隆3日電）國民黨立委林沛祥拋出七堵到基隆鐵路地下化構想，基隆市長謝國樑今天說，若鐵路能地下化且七堵調車場土地能釋出，會持續努力達成目標。交通部鐵道局則表示，基隆市政府可啟動可行性研究，交通部酌予補助研究經費。

無黨籍基隆市議員張耿輝上午在施政總質詢指出，林沛祥日前拋出七堵到基隆鐵路地下化，不知謝國樑是否支持。他認為，基隆市有逾90%山坡地，台鐵七堵調車場有44公頃這麼大片土地，造成基隆市發展（阻礙），鄰近縣市哪個不是鐵路地下化，騰出空間發展地方建設。

謝國樑表示，假使鐵路能夠地下化空出土地，市府現在需要在火車站、捷運站旁爭取更多空間，可以推動聯合開發案發展新社區，鐵路若能地下化釋出土地發展，七堵未來的風貌會更不一樣。

謝國樑指出，基隆捷運第1階段有4個站設在七堵區，相對基隆市其他行政區，七堵區將有很大的改變，若調車場44公頃土地能釋放出來，且鐵路能夠地下化，將帶給七堵區更具規模的改變，市府會繼續與林沛祥努力，希望能達成這個目標。

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交通部日前已同意補助七堵地下化可行性評估經費，鐵道局表示，基隆市政府尚未啟動可行性研究作業，若未來基市府研擬計畫辦理可行性研究，並依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」循序提報審議，交通部及鐵道局將協助辦理後續審查。

至於辦理可行性研究經費補助，鐵道局表示，基市府可依規定，研擬可行性研究辦理構想，循序提出申請，交通部將依市府所提經費需求及年度預算額度內，酌予補助可行性研究辦理經費。（編輯：陳清芳）1140603