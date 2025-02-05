基隆捷運第2階段路線 市府、議長仍不同調

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆捷運第2階段八堵至基隆市區路線正辦理可行性評估，基隆市議長童子瑋今天再提出以台鐵換捷運，認為其他方案都遙不可及。市府重申拒絕「廢鐵換捷」，傾向從安樂區進入市區。

基隆市長謝國樑今天在基隆市議會新春團拜致詞提到，市府每個月都會認真召開捷運專案會議，希望捷運能迅速依期程逐步落實到基隆，未來也會繼續努力，在議會指導下把工作做好。

對於基隆捷運第2階段路線，基隆市政府發言人呂謦煒指出，市府立場不變，基隆到八堵段若「廢台鐵換捷運」，恐產生通勤時間拉長與交通黑暗期等問題，嚴重衝擊通勤族權益，市府不能接受，因此傾向保留台鐵，讓基隆捷運經安樂區進市區，更符合市民需求。

童子瑋在議會新春團拜後接受媒體採訪時表示，雙北和桃園透過大眾運輸系統的連結，進而帶動城市發展，基隆市不能沒有捷運，可是為何只到八堵，當然如果台鐵及捷運都有是最好，但因為八堵到基隆市區僅有1個路廊，面臨在台鐵與捷運2選1的抉擇。

童子瑋指出，在國民黨執政時期，台鐵東部幹線以七堵車站作為調度站，因此從七堵至東部不受影響，但為何基隆至台北，老是會發生誤點情形，並非台鐵不努力改善，而是為了維持東部幹線的運輸量能，因此八堵至基隆是否將台鐵換成捷運，大家應從基隆市未來的發展來看。

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童子瑋表示，每一名政治人物須為歷史負責，基隆市若持續只有台鐵沒有捷運，無法與大台北地區連結；基隆市要進步，須串聯北台灣的交通運輸，「這並不是政治問題，完全是城市發展問題」，其他方案都遙不可及，他現在38歲，不希望到了88歲，還在討論要不要蓋基隆捷運第2階段。

基隆市政府交通處指出，市府已委託顧問公司評估整體路網草案，預計3月底提供市府草案報告，經市府討論過後，市府將依議會要求，在議會4月、5月召開定期會時，向議員說明規劃草案，若無太大變化，預估下半年舉辦地方公聽會徵求民眾意見。（編輯：戴光育）1140205