加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

再談基捷 童子瑋：別以一時方便阻擋未來需求布局

2024/12/25 20:45（12/25 21:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市長謝國樑反對議長童子瑋（圖）主張以台鐵換捷運的構想。童子瑋25日表示，作為負責任的政治人物，應先有大目標再逐步完成，而捷運進基隆，就是基隆市路網重建的第1步，不能再以一時的方便為理由，阻擋未來需求的布局。（童子瑋提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年12月25日
基隆市長謝國樑反對議長童子瑋（圖）主張以台鐵換捷運的構想。童子瑋25日表示，作為負責任的政治人物，應先有大目標再逐步完成，而捷運進基隆，就是基隆市路網重建的第1步，不能再以一時的方便為理由，阻擋未來需求的布局。（童子瑋提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年12月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市長謝國樑反對議長童子瑋主張以台鐵換捷運，讓基隆捷運進市區構想，認為若2選1，市區恐有7年、8年無台鐵和捷運。童子瑋今天說，不能再以一時方便為理由，阻擋未來需求布局。

基隆捷運第2階段八堵至基隆市區，受限路廊空間，面臨台鐵、捷運2擇1局面，或採其他路廊，基隆市政府正展開第2階段可行性研究，基隆市議會議長童子瑋日前主張，如果能將台鐵換成捷運對基隆是好事。

不過，謝國樑曾多次表達傾向延伸至安樂區再到市區，昨天並表示，要在有台鐵的前提下，逐步將捷運引進市區，若要在台鐵與捷運2選1，基隆市區可能會有7年、8年期間既無台鐵也沒有捷運，期間民眾該如何利用軌道運輸通勤。

童子瑋今天在臉書Facebook粉絲專頁指出，「捷運進基隆要一步到位」，就是基隆市民應該凝聚共識，把「南港到基隆」一次完成。走一步看一步、穿著西裝改西裝是最沒效率的做法。

童子瑋說，作為負責任的政治人物，應該先有大目標再逐步完成，而捷運進基隆，就是基隆市路網重建的第1步，不能再以一時的方便為理由，阻擋未來需求的布局。

他認為，因為這條捷運面對的是30年後的基隆，在規劃及建設期間，市公車及公路客運的路線，都應該以未來直接銜接捷運、放射性發車的方式，及早規劃與逐步改變。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於鐵路，童子瑋表示，並不會離開基隆人的生活，只是把布局放在外圍，做到與捷運、公車分工合作的效果，如果市區段落可以鐵路換捷運，那麼在七堵、八堵的站點，台鐵還是能發揮疏導、銜接的作用。

童子瑋說，市區靠捷運，連結靠公車、客運，外圍有台鐵和公路，便利的程度不會打折，但基隆市區的空間，卻對觀光、通勤、產業和行人，都更加友善。（編輯：方沛清）1131225

#八堵
#捷運
#台鐵
#基隆市
#基隆市政府
#童子瑋
#謝國樑
童子瑋
謝國樑宣布競選連任基隆市長 拒絕台鐵換捷運基捷2階段議長主張「鐵換捷」基市府無法接受
謝國樑
基隆16公尺高耶誕樹點燈 3種閃爍港畔製造浪漫謝國樑拒「台鐵換捷運」 議員籲別預設立場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：