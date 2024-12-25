再談基捷 童子瑋：別以一時方便阻擋未來需求布局

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市長謝國樑反對議長童子瑋主張以台鐵換捷運，讓基隆捷運進市區構想，認為若2選1，市區恐有7年、8年無台鐵和捷運。童子瑋今天說，不能再以一時方便為理由，阻擋未來需求布局。

基隆捷運第2階段八堵至基隆市區，受限路廊空間，面臨台鐵、捷運2擇1局面，或採其他路廊，基隆市政府正展開第2階段可行性研究，基隆市議會議長童子瑋日前主張，如果能將台鐵換成捷運對基隆是好事。

不過，謝國樑曾多次表達傾向延伸至安樂區再到市區，昨天並表示，要在有台鐵的前提下，逐步將捷運引進市區，若要在台鐵與捷運2選1，基隆市區可能會有7年、8年期間既無台鐵也沒有捷運，期間民眾該如何利用軌道運輸通勤。

童子瑋今天在臉書Facebook粉絲專頁指出，「捷運進基隆要一步到位」，就是基隆市民應該凝聚共識，把「南港到基隆」一次完成。走一步看一步、穿著西裝改西裝是最沒效率的做法。

童子瑋說，作為負責任的政治人物，應該先有大目標再逐步完成，而捷運進基隆，就是基隆市路網重建的第1步，不能再以一時的方便為理由，阻擋未來需求的布局。

他認為，因為這條捷運面對的是30年後的基隆，在規劃及建設期間，市公車及公路客運的路線，都應該以未來直接銜接捷運、放射性發車的方式，及早規劃與逐步改變。

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至於鐵路，童子瑋表示，並不會離開基隆人的生活，只是把布局放在外圍，做到與捷運、公車分工合作的效果，如果市區段落可以鐵路換捷運，那麼在七堵、八堵的站點，台鐵還是能發揮疏導、銜接的作用。

童子瑋說，市區靠捷運，連結靠公車、客運，外圍有台鐵和公路，便利的程度不會打折，但基隆市區的空間，卻對觀光、通勤、產業和行人，都更加友善。（編輯：方沛清）1131225