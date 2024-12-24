基隆16公尺高耶誕樹點燈 3種閃爍港畔製造浪漫

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）慶祝基隆設市百年，市府設置16公尺高「迎繽耶誕樹」，在平安夜的今晚，市長謝國樑點亮耶誕樹頂端的星星，這株耶誕樹將每10分鐘輪流變換3種燈光閃爍模式，帶給民眾專屬基隆的浪漫。

基隆市文化觀光局晚間在海洋廣場舉辦「基隆迎繽萬千 百年點燈儀式」，謝國樑在基隆市文化觀光局長江亭玫及多名市議員陪同下，以燈光秀點亮「迎繽耶誕樹」頂端的星星，象徵百年發展讓基隆熠熠生輝。

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謝國樑致詞表示，基隆市有獨特的美食及山海美景，大家在這邊成長，「基隆永遠是我們大家的家」，在保存特色的同時，他也要推動更多的發展，期盼打造更好的就業、居住及照護環境，在所有市民共同努力下，相信基隆一定會越來越好，在保留珍貴文化的同時，也讓基隆更加現代化。

文化觀光局指出，基隆於1924年12月25日設市，開啟城市建設的序幕，今年滿100年，特別選在這個別具意義時刻點亮耶誕樹頂端的星星。即日起到明年的1月26日，「迎繽耶誕樹」會每10分鐘變換一次燈光的閃爍模式，希望讓民眾都能透過這個小巧思，感受到專屬於基隆的浪漫與趣味。（編輯：戴光育）1131224