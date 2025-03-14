新北環狀線板橋站將新設出口 轉乘步行時間估減半

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（中央社記者趙敏雅新北14日電）新北市捷運局今天表示，環狀線板橋站新增出入口統包工程決標，將在板橋火車站東一門處新設新北環狀線板橋站出入口，啟用後乘客不必再繞一大圈，轉乘步行時間可減半，縮短至5分鐘。

四鐵共構的板橋車站是新北交通樞紐，不過，不少民眾指出，轉乘捷運環狀線地下連通道有如迷宮，動線交雜讓人容易迷路。

新北市政府捷運工程局發布新聞稿指出，環狀線板橋站與台鐵、高鐵、捷運板南線相連，每日人流量大，為了能更縮短轉乘路徑並提升站體服務效能，規劃在環狀線板橋站新增第二出入口。

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新北市捷運局表示，原本板南線乘客要轉乘環狀線的步行時間約需12分鐘，新設出入口後，轉乘時間減半，可大幅縮短至5分鐘。

新北市捷運局進一步說，新北環狀線板橋站新增出入口採地面型式，為3層樓高建物，並搭配無障礙設施，預計2027年完工，啟用後乘客想從板南線轉搭環狀線，可從台鐵地下一層上到一樓，走到東一門後就能進入新出入口，利用電梯、電扶梯或樓梯往上，通過收票口後可直達環狀線板橋站月台層，預估每日將有3萬名旅客受益。（編輯：張銘坤）1140314