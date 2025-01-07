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環狀線復駛紀念酒惹議 新北捷運：象徵苦澀轉甘甜

2025/1/7 20:34
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（中央社記者趙敏雅新北7日電）新北捷運環狀線在0403地震後多處損壞，去年12月中旬全線復駛。新北捷運公司日前宣布推出復駛紀念酒後，引起負面聲音。新北捷運表示，此象徵艱辛化為甘甜成果。

新北捷運環狀線去年0403地震後，9跨鋼箱梁位移、多處損壞，經歷253天修復，去年12月12日全線復駛。今年1月3日第三方鑑定報告出爐，認定中華工程疏失導致支承失效，地震時引致大梁錯位。

新北捷運公司表示，為了紀念0403地震環狀線斷軌修復過程，推出「超級好友卡」回饋、復駛紀念酒與平安幸福明信片等3波活動。

有網友在社群平台Threads發文認為復駛紀念酒是「災事喜辦」，有人留言事發時在中原站內有落石跟磚塊，到現在都還心有餘悸，直說紀念酒不妥並已打給客服反映。

民進黨新北市議會黨團總召張維倩表示，環狀線受損提前修復通車，給予辛勞工程人員感謝與肯定，不過鑑定報告認定是人禍，大眾關注驗收過程與後續賠償時，「新北市政府推出環狀線復駛啤酒紀念組根本是大開地獄列車，在市民傷口上撒鹽」。

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新北捷運公司說，工程責任仍必須追究，一碼歸一碼，環狀線經過工程團隊與營運人員努力，成功全線順利復駛，復駛紀念酒承載環狀線重啟營運歷史意義，也象徵過去艱辛苦澀化為今日甘甜成果。

新北捷運公司表示，推出酒品並非鼓勵飲酒，「喝酒不開車、開車不喝酒」是人人皆知，喝了酒才更應該多搭乘大眾運輸。（編輯：李錫璋）1140107

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