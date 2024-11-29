新北陸橋電梯墜落2傷 鑑定3鋼索全斷、維護不周

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）板橋區公所今天指出，陸橋電梯墜落釀2傷意外的鑑定報告出爐，原設計導致主鋼索金屬疲勞3條主鋼索全斷裂，廠商維護未發現鋼索斷絲、斷股變異徵兆致民眾受傷，將究責求償。

新北市板橋區捷運府中站2號出口附近一座陸橋電梯10月27日發生故障急墜意外，造成婦人與8歲男童受傷開刀。

板橋區公所今天發布新聞表示，府中商圈陸橋「遊龍電梯」墜落事故，經由台灣省機械技師公會鑑定，釐清事故發生原因，11月28日交付鑑定報告。

區公所指出，鑑定報告內容摘要包括民國99年4月啟用的電梯，發生3條主鋼索全部斷裂，導致車廂自2樓墜落至機坑底，肇因為原設計牽引機驅動輪、壓輪、轉向槽輪配置方式直接造成主鋼索因反覆彎曲發生金屬疲勞，導致脆化現象而斷裂。

針對電梯維護，區公所表示，電梯維護保養廠商在今年1月、9月份的季保養檢查鋼索及10月份有2次維護保養，都未針對歷年鋼索發生斷絲、斷股產生變異徵兆前及時發現問題，未善盡維護保養的責任。

另外，鑑定也發現，承軸部分未上油；車廂側調速機鋼索拉桿在年度檢查未落實上油潤滑、拉動測試，甚至缺漏潤滑油壺。

區公所指出，將依鑑定報告內容，廠商電梯未落實維修，導致電梯墜落、民眾受傷，涉及刑事部分，將相關人員移送檢方偵辦，將鑑定報告供檢調單位。

區公所表示，也將依法規及合約內容，追究責任與損害賠償。另召開考績會檢討行政責任，電梯缺失未改善前，持續停用。目前傷者完成手術，仍在醫院持續治療，區公所將負起賠償責任。（編輯：戴光育）1131129