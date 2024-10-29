受困電梯自救方式一次看 按下所有樓層鈕無法防墜落

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（中央社網站29日電）新北市板橋區捷運府中站附近陸橋電梯27日故障急墜，造成一名婦人與侄子受傷，機械技師公會初判是鋼索斷裂釀禍。電梯鋼索斷裂發生機率高不高？受困電梯如何自救？若電梯異常下墜又該如何應變？中央社整理相關資訊帶你了解。

受困電梯如何自救？

內政部消防署提醒，受困電梯須謹記「3不1快」準則：「不」要慌張、「不」可開門、「不」會窒息及「快」點求救。

電梯車廂不是密閉空間，受困其中不會窒息，請保持冷靜，立即按壓車廂緊急按鈕或對講機與管理人員或電梯公司聯絡，或撥電話向外求救，可以打給管理單位、電梯公司、消防隊等；若無人回應，就間歇性用力拍打車廂發出聲音來呼救。受困期間要保持體力，聽到外頭有人行走聲響時再拍打求救，切勿強行開啟車廂門或試圖攀爬脫困。

如遇緊急狀況，卻因訊號不佳無法撥打電話時，可改撥緊急救難號碼112求救，只要手機尚有電力且在信號涵蓋範圍內，均可撥通。

突遇火災、水災、地震怎麼辦？

發生地震、火災、水災請勿搭乘電梯，若在搭乘途中發生地震，聽到警鈴或廣播得知火災、水災，請按最近樓層或停止樓層迅速離開。

電梯墜落如何應對？

網路流傳按亮全樓層按鈕可避免電梯墜落，真的嗎？中華民國電梯協會指出，若鋼索斷裂，急按各樓層按鈕無法停止下墜；若是因控制系統故障，按鈕全按也無法恢復系統。

根據事實查核中心查核報告指出，搭電梯時遇到故障、緊急下墜時，應確實緊握扶手、膝蓋微彎降低衝擊力道；聽到金屬摩擦撞擊等異音時，也應盡快離開電梯，以策安全。

需要擔心電梯斷纜墜落嗎？

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根據內政部營建署「電梯實用管理手札」，電梯鋼索直徑1.2公分，每條破壞力5960公斤，每台電梯通常配有超過3條，乘箱滿載時安全係數須大於10（可承受力需大於規定荷重10倍），若依照標準程序保養、維護，常態下載人不容易斷纜墜落。

此外，當電梯因外力造成電纜或電器故障而超過設定速度時，煞車裝置會自動啟動，避免車箱墜落。（編輯：李念庭）1131029