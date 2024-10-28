板橋電梯急墜2傷 初判新換鋼索全斷、用手扭就裂

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（中央社記者高華謙新北28日電）新北市板橋府中捷運站附近陸橋電梯故障急墜，造成婦人與8歲侄子受傷開刀。第三方公正單位初判主因是剛換不久的鋼索全斷，且用手扭一扭就有明顯裂痕，須釐清材質與進口國。

新北市板橋區1週內發生2起公有電梯事故，首先是新北殯儀館貨梯鋼索22日斷裂，造成3名作業工人連同遺體從2樓掉落至1樓；再來是府中捷運站2號出口附近的陸橋電梯27日故障急墜，造成孫姓婦人和8歲侄子受傷，送醫後雙雙開刀治療。

由於捷運府中站這台陸橋電梯10月才做完定期檢修，外界關注為何還會發生事故。板橋區公所說，10月檢修是針對其他零件與結構，未涉及鋼索。不過這台電梯的鋼索今年5月有全面換新，8月經檢查單位抽查、維修廠商9月也有來保養。

板橋區公所表示，此電梯自民國99年啟用至今已14年，每年都有檢查並換發電梯許可證。

為釐清事故原因，新北市政府今天邀第三方公正單位台灣省機械技師公會到場鑑定。台灣省機械技師公會專門委員顏長榮初步審視，電梯內3條鋼索全斷，且斷的位置不同，研判鋼索斷裂後導致電梯下墜，雖然調速機與煞車拉桿都有動作，但因電梯從2樓掉到1樓速度太快，且電梯1樓坑底太淺、緩衝空間不足，進而造成電梯彈跳、人員受傷。

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顏長榮將斷裂的鋼索拿起來凹一凹、扭一扭並表示，鋼索才換幾個月，不應用手折一折就發生「裂絲」、甚至接近「斷股」等狀態，因此「鋼索問題滿大的喔」，因此要查鋼索材質是否符合規定，進口國或廠商不同、柔軟度也會不同，對鋼索壽命也會有影響。

根據廠商初步出具的進口報單，顯示是自日本進口。不過顏長榮強調，後續仍要附上購買發票與相關書面資料，以及鋼索材質、廠牌證明，以及剛安裝好時的相關位置圖供審核，鑑定結果依最終鑑定報告為準。（編輯：方沛清）1131028

新北市板橋區捷運府中站附近陸橋電梯27日故障急墜，造成孫姓婦人和其8歲侄子受傷送醫，事故發生後現場已拉起封鎖線。中央社記者高華謙攝 113年10月28日

新北市板橋區捷運府中站附近陸橋電梯故障急墜釀2傷，為釐清事故原因，市府28日邀第三方公正單位台灣省機械技師公會到場鑑定，經初步審視，電梯內3條鋼索全斷，且斷的位置不同。中央社記者高華謙攝 113年10月28日