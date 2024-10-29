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板橋電梯急墜2傷、新換鋼索全斷 侯友宜：究責到底

2024/10/29 11:06（10/29 12:10 更新）
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新北市板橋府中捷運站附近陸橋電梯故障急墜釀2傷事故；第三方公正單位初判主因是剛換鋼索全斷。市長侯友宜29日接受媒體聯訪表示，一定追究到底。中央社記者王鴻國攝 113年10月29日
新北市板橋府中捷運站附近陸橋電梯故障急墜釀2傷事故；第三方公正單位初判主因是剛換鋼索全斷。市長侯友宜29日接受媒體聯訪表示，一定追究到底。中央社記者王鴻國攝 113年10月29日
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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市板橋府中捷運站附近陸橋電梯故障急墜釀2傷事故。第三方公正單位初判主因是剛換鋼索全斷。市長侯友宜表示，請外部鑑定單位鑑定是誰的疏失及責任，一定追究到底。

新北市板橋區1週內發生2起公有電梯事故，首先是新北殯儀館貨梯鋼索22日斷裂，造成3名作業工人連同遺體從2樓掉落至1樓；再來是府中捷運站2號出口附近的陸橋電梯27日故障急墜，造成孫姓婦人和8歲姪子受傷，送醫後雙雙開刀治療。

由於捷運府中站這部陸橋電梯10月才做完定期檢修，外界關注為何還會發生事故。新北市長侯友宜28日在議會答詢時表示，會找第三方公正單位鑑定並追究責任。

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為釐清事故原因，新北市政府昨天邀第三方公正單位台灣省機械技師公會到場鑑定。台灣省機械技師公會專門委員顏長榮初步審視，電梯內3條鋼索全斷，且用手扭一扭就有明顯裂痕，須釐清材質與進口國。

侯友宜今天接受媒體聯訪時針對鋼索等問題表示，在公會技師到現場勘查以後，他立即要求清查同廠牌的鋼索，同時請外部鑑定單位鑑定是誰的疏失、誰的責任，一定追究到底。（編輯：李錫璋）1131029

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