板橋陸橋電梯墜落受害家屬批新北市府不聞問 議員指敷衍卸責

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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市板橋陸橋電梯事故，造成2人受傷，受害者家屬今天召開記者會批市府第1天拍照慰問後，第2天起就不聞問，求助無門；市長侯友宜表示，該負的責任，一定要全力負起。

新北市板橋府中捷運站附近陸橋電梯27日發生故障急墜事故，造成婦人與8歲侄子受傷開刀。第三方公正單位初判主因是剛換不久的鋼索全斷，且用手扭一扭就有明顯裂痕，須釐清材質與進口國。

新北市議會今天進行市政總質詢，傷者家屬「孫爸爸」上午在新北市議會民進黨團陪同下召開記者會，他表示，事發當天，市府和公所在未告知他們的狀況下，一堆人來醫院探視，還利用機會拍照、上媒體，彷彿病房成了政治舞台，對外卻隱瞞他姊姊和孩子的實際傷情，用「擦傷和骨折」帶過。

他表示，姐姐雙腳開放性骨折、脊椎斷裂，還一度病危通知，孩子脊椎粉碎性骨折。從入院第2天開始，從頭到尾沒有人告訴他們可以提供哪些醫療幫助，是否有任何救濟程序，只是改成叫電梯廠商來和我們接觸，說由電梯廠商墊付一切費用，全部要家屬自己追著、拜託市府、公所相關人員協助。

他表示，這次意外，讓全家承受了巨大痛苦，但市府卻只會作秀、淡化真相。如今，求助無門，只能先找到民進黨議員陳情，請協助召開這個記者會。請市長讓重傷家人得到應有公正對待。

民進黨黨團總召張維倩強烈譴責市府掩蓋真相，輕描患者傷勢試圖淡化事件嚴重性，令人心痛的是，家中還有94歲爺爺和87歲奶奶，原本都是由姑姑照顧，如今姑姑重傷住院，整個家庭瞬間陷入困境。

新北市板橋陸橋電梯事故受害者家屬4日上午在新北市議會民進黨團陪同下舉行記者會，公布傷者照片，批評市府第1天拍照慰問後，第2天起就不聞不問，求助無門。（黨團提供）中央社記者王鴻國傳真 113年11月4日

副召張錦豪表示，市府的「慰問」不過是表面功夫，當家屬尋求協助時，卻將責任全推給電梯廠商和保險公司，市府完全置身事外。敷衍卸責，傷透了民心；幹事長廖宜琨強調，市府應對維修單位和供應商責任展開調查，並詳細公開檢查結果；書記長陳乃瑜指出，電梯是長者、身心障礙者以及推著娃娃車的家長必需使用的設施，若安全性無法保障，實在令人不安。

侯友宜到議會時，家屬上前陳情，侯友宜也進行安撫並承諾會照顧傷者。他接受媒體聯訪時表示，只要在公共領域發生事故。政府就是要負起責任來。包括請區公所設專責窗口跟家屬保持密切聯絡。衛生局也針對醫療體系隨時來了解醫療需求。所以第一時間，除了慰問及要求醫療體系照顧，還要求在1個月內要完成事故鑑定。

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侯友宜表示，只要是廠商責任，政府一定追究，以及好好的照顧被害者，並特別責成教育局對受傷孩子的課後輔導要給予強化。所以，政府面對這個電梯事故。該負起的責任，一定要全力負起，區公所要做到更周全。更細膩，一起好好照顧被害者。

板橋區公所表示，持續派員關心傷者並表達會負擔看護及醫療費用，有關後續康復復健及相關療程安排需求，公所也會協調醫療單位進行，也會先提供家屬一定額度的金額做為醫療看護支出。公所至今仍持續關心2位傷者及家屬。（編輯：方沛清）1131104

新北市板橋陸橋電梯事故，造成2人受傷，受害者家屬（前左）4日向市長侯友宜（前左2）陳情。中央社記者王鴻國攝 113年11月4日

新北市板橋陸橋電梯事故受害者家屬（中）4日上午在新北市議會民進黨團陪同下舉行記者會，批評市府只會作秀、淡化真相。中央社記者王鴻國攝 113年11月4日