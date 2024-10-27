1週2起公有電梯鋼索斷裂事故 侯友宜令全面安檢

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（中央社記者王鴻國新北27日電）繼新北殯儀館貨梯鋼索斷裂，板橋1週內再發生陸橋電梯鋼索斷裂釀2傷事故；市長侯友宜今天至醫院探視傷者，並要求相關單位2個月內完成所有公有場域電梯安全檢查。

位在板橋的新北市立殯儀館運送遺體貨梯，22日傍晚發生鋼索斷裂，3名作業工人從2樓掉落至1樓。

位於板橋區府中捷運站2號出口附近的陸橋電梯，今天下午發生故障急墜意外，造成孫姓婦人和其8歲侄子受傷送醫事故。

新北市政府表示，經工務局和板橋區公所檢視，初步判斷這次意外是電梯鋼索斷裂鬆脫造成。

市府表示，發生事故的電梯，維修廠商最近分別於10月7日及17日才檢修保養過，因此，相關單位將委由第三公證機構，由專家儘速確認原因後，針對疏失追究賠償責任。

市府表示，侯友宜稍早前往醫院，探視電梯意外的傷者，除給予慰問金，也指示板橋區公所全額負擔醫療費用。同時，侯友宜下令要求在2個月內，完成全市所有公有場域電梯安全檢查。（編輯：方沛清）1131027