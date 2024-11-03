土地公文化祭暨力行福德宮百年大醮 場面盛大

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北舉辦大中和土地公文化祭暨力行福德宮「甲辰科護國佑台五朝祈安清醮」活動，敬獻總統賴清德簽名護國佑台斗燈，並由市長侯友宜擔任正獻官，祈求大家平安、社會祥和。

大中和土地公文化祭開幕式暨「甲辰科護國佑台五朝祈安清醮」祈福活動今天舉行，侯友宜及藍綠地方民代都參與。由侯友宜擔任正獻官，民進黨新北市黨部主委蘇巧慧也代表敬獻賴總統簽名的護國佑台斗燈的主首斗燈玉牌，場面盛大。

侯友宜表示，今年適逢力行福德宮建宮300週年，廟方特別舉辦護國佑台五朝祈安清醮，邀請全國約600神尊蒞臨，為國家祈福，規模堪為中和地區百年來的盛事。

侯友宜表示，大中和土地公有80幾間宮廟，土地公是中和地區最重要的信仰。土地公文化祭就是感恩、謝謝保護這塊土地的守護神土地公。

民進黨立委蘇巧慧表示，今天是中和力行福德宮建廟300年五朝祈安清醮的大日子，整個地方都動起來，凡是能夠為地方好的事，所有的民意代表、行政官員，大家都會一起，希望把事情做好。

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力行福德宮主委林寬仁表示，賴總統原本要出席「甲辰科護國佑台五朝祈安清醮」活動，但因國事務繁忙而無法出席，但仍在護國佑台主首斗燈的玉牌簽名，代表國家來祈求風調雨順、國泰民安。他表示，為慶祝百年大醮，自11月3日至11月7日進行大獻禮祈福儀式、燃放水燈、拜天公、普渡等祭典。也特別邀請烘爐地南山福德宮等主副祀土地公的宮廟參與，帶來各式平安米等的結緣品，歡迎大家到場打卡，一起感受百年大醮的喜慶。

民政局長林耀長表示，大中和土地公文化祭至今已邁入第12年，在許多宮廟的協力下，規模一年比一年盛大，今年適逢力行福德宮建廟300週年，文化祭連結盛大的醮典，帶給市民更不一樣的文化體驗。（編輯：方沛清）1131103

新北市中和力行福德宮3日舉辦 「甲辰科護國佑台五朝祈安清醮」祈福活動，廟方展示總統賴清德護國佑台主首斗燈的簽名玉牌，象徵元首代表國家為全民祈福。中央社記者王鴻國攝 113年11月3日