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北市捷運北環段CF690A區段標開工 助解雙北交通

2025/3/19 17:52（3/19 18:11 更新）
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捷運北環段士林區段CF690A區段標開工動土典禮19日舉行，台北市捷運工程局表示，北環段完工後將大幅縮短雙北間旅行時間，請沿線民眾諒解施工期間的影響與不便。（北市捷運局提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年3月19日
捷運北環段士林區段CF690A區段標開工動土典禮19日舉行，台北市捷運工程局表示，北環段完工後將大幅縮短雙北間旅行時間，請沿線民眾諒解施工期間的影響與不便。（北市捷運局提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年3月19日
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（中央社記者陳怡璇台北19日電）北市捷運北環段CF690A區段標今天開工，捷運局表示，北環段完工後將大幅縮短雙北間旅行時間，如士林站到新北產業園區站只需20分鐘等，解決雙北及士林、內湖交通問題。

銜接社子地區、士林與故宮博物院的北環段士林區段CF690A區段標工程，今天上午舉行開工動土典禮。台北市捷運工程局第一區工程處表示，CF690A區段標全長約1.45公里，工程範圍自士林區士商路與中正路口起接Y25站，以潛盾隧道方式沿中正路往東至與淡水信義線交會的Y26站，再循中正路至志成公園附近的Y27站止，包含3座車站、1段袋式儲車軌及2段潛盾隧道。

一工處指出，工程穿越淡水信義線下方，因高架段與路面之間淨高不足，連續壁施作前須進行降挖，並採限高型機具施作，且施工過程不得影響捷運行車安全及營運作業。此外中正路路寬僅23公尺，整體工區面積狹長，施作連續壁時緊鄰民房，工程團隊必須設法克服，減少施工期間對交通及民眾生活的影響。

市長蔣萬安致詞時表示，士林站是位於環狀線北環段及淡水信義線交會的重要轉乘車站，也是北市第一個大眾運輸導向都市發展（TOD）典範，要求捷運局全力協調並在施工前辦理施工說明會，讓民眾充分了解施工計畫及交通調整措施，並請沿線民眾諒解與包容施工期間種種不便。

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捷運局表示，北環段完工後將大幅縮短雙北間旅行時間，如由士林站到新北產業園區站原須32分鐘，減少為20分鐘；士林站到劍南路站將由原來的17分鐘縮短為8分鐘，可有效解決雙北地區及士林區與內湖區交通問題。

捷運局說，北環段CF690A區段標招標過程面臨疫情、國際局勢劇烈變化到原物料短缺等困難，終能順利前進至施工階段，希望新區段順利開通讓士林風華再現。（編輯：李錫璋）1140319

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