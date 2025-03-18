加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列空襲加薩增至413死 戰爭恐全面重啟
首頁 / 地方
台北捷運
新聞專題
台北捷運1/300
首頁 / 地方

捷運中山站前增20公尺寬行穿線 原有2側19日刨除

2025/3/18 19:35（3/18 21:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北捷運公司在捷運中山站1、4號出口劃設總寬約20公尺行穿線，以完善線型公園行人通行動線，原本新光三越與誠品南西、台北牛乳大王前的2道行穿線將於19日刨除。中央社記者陳怡璇攝 114年3月18日
台北捷運公司在捷運中山站1、4號出口劃設總寬約20公尺行穿線，以完善線型公園行人通行動線，原本新光三越與誠品南西、台北牛乳大王前的2道行穿線將於19日刨除。中央社記者陳怡璇攝 114年3月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北18日電）捷運中山站1、4號出口之間新劃設20公尺寬的行穿線，北市交工處表示，原本新光三越與誠品南西、台北牛乳大王前的2道行穿線，已請廠商明天白天離峰時間刨除。

捷運中山站周邊人潮眾多，有民眾發現在出口1號與4號中間新增大面積的行穿線，引發討論；有網友讚步行更舒適安全，也有人擔心更易打滑、下雨天對汽機車不友善等，引發討論。

北市交通管制工程處新聞稿表示，為提升捷運中山站週邊交通流動性及行人安全，配合線型公園改造工程，由台北捷運公司於捷運中山站1、4號出口規劃總寬約20公尺行穿線，以完善線型公園行人通行動線。

交工處說，同時配合行穿線延長為全日行人專用時相、行車部分改以輪放方式運作，藉由人車分離管制，人車通行時無穿越停等衝突情形，改善捷運中山站週邊交通秩序、提供更加安全便捷的通行環境。

交工處設施科長許銓倫告訴中央社記者，原本在台北牛乳大王前 （南京西路18巷與南京西路25巷）以及新光三越與誠品生活南西店（南京西路23巷與長安西路19巷2弄）的2處行穿線，將於明天刨除；廠商將於明天白天離峰時段施工，預計一天就可完成。

google news透過 Google News追蹤中央社

許銓倫指出，現在看起來行穿線空間足夠，不過因舊的行穿線還在，可能讓行人誤以為3處行穿線之間的空間都可以走，所以會「斜切」過馬路，等刨除之後應該就會改善，交工處也會加強宣導。

許銓倫表示，20公尺行穿線是由北捷與交工處共同會勘決定，並用行人專用時相讓人車不交織、降低動線衝突，實行人本交通；而標線防滑係數都按照規定。（編輯：張銘坤）1140318

#新光三越
#北捷
#台北捷運公司
#交工處
#南京西路
台北捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
捷運列車化身教室 北捷紅線宣導寵物照護觀念
74
更多編輯台推薦新聞：