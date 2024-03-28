居民盼逾20年 捷運萬大二期土城地下段流標9次開工

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北28日電）捷運萬大線2期土城段招標過程坎坷，地下段區段標歷經9次流標，終於在今天開工動土。居民感嘆，2001年評估規劃至今，千盼萬盼終於開工，希望儘速如期如質完工。

新北市長侯友宜與台北市副市長林奕華等人今天參加萬大中和樹林線2期CQ880A區段標工程開工動土典禮，其實走到開工這步背後要克服重重困難。

新北市府捷運局說，捷運萬大線2期原先拆分為CQ890樹林段與CQ880土城段2個土建區段標，這兩段在2021年4月首次招標金額分別為新台幣127億餘元與133億餘元，其中樹林段歷經5次流標，終於在2022年8月以180億餘元標出，並展開施工。

但施工困難的CQ880土城段命運多舛。新北捷運局說，土城段包含高架段與工程較複雜的地下段，先是歷經5次流標後，台北市府捷運局又拆為地下段CQ880A區段標及高架段CQ880B區段標。

今天開工的CQ880A區段標包含2座地下車站、金城路出土段及隧道，2022年12月以100億餘元開標後，歷經4次流標，終於在2023年12月1日以115億餘元決標，由2間公司共同承攬；至於CQ880B區段標因配合捷運建設計畫修正，尚未招標。

知情人士說，除了受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情缺工缺料、工程費用飆漲影響，不少捷運工程原本就在進行，加上全國各地又陸續核定多項捷運建設、民間企業擴建廠房等，使原本為數不多的廠商瞬間炙手可熱，公私部門必須分食小餅，招標愈來愈困難，就端看廠商選擇誰。

民主進步黨籍新北市議員卓冠廷接受中央社記者電訪表示，土城高架段（CQ880B區段標）尚未標出，希望雙北市府儘速溝通解決此段與板南線交會的LG11站的路線與開發爭議，不然捷運頭尾段都動工了，剩中間的土城高架段也應盡快跟上進度。

民進黨立委吳琪銘表示，據其瞭解，台北市捷運局3月20日又將新的萬大二期財務計畫修正送到交通部，由原先的新台幣550億調整為770億。增加200多億預算，未來在立法院將緊盯相關經費進度，確保萬大中和樹林線能順利完工。

住在今天開工地點附近的黃姓民眾受訪表示，「2001年評估規劃至今，千盼萬盼終於開工，但距離通車還有7年時間」，希望儘速如期如質完工，讓土城市民前往台北市有另一種選擇。

國民黨新北市議員林金結與民進黨議員廖宜琨受訪都表示，雙北應儘速檢討因時間差造成的成本上漲，希望加速趕工，愈快完成愈好，因同期還國道3號金城交流道等其他工程動工，希望交通黑暗期不要拖太久、也不要擾鄰。

林金結告訴中央社記者，捷運板南線、三鶯線、樹林線是土城區重要命脈，金城路路廊不夠寬，而萬大線二期土城段在市立土城醫院附近出土，屆時大量車流集結，擔心嚴重衝擊。市府交通局應做好配套措施，避免陷入交通癱瘓。

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新北市府交通局表示，目前由交通部高速公路局主責的金城交流道工程施作範圍都沒影響到道路；至於捷運施工工期較不一定，還不確定何時會進行到金城路，已請捷運單位要與高公局互相配合。

新北市府捷運局官網指出，捷運萬大─中和─樹林線第二期興建路段，是由第一期路段續沿金城路，並於過明德路口附近路線爬昇為高架後，沿金城路跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路，再轉中正路直行與捷運新莊線迴龍站相接。全長13.3公里，共設2座地下車站，11座高架車站。（編輯：張銘坤）1130328