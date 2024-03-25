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新北小巨蛋公告招標 劉和然：朝2萬座位規劃盼2025年動工

2024/3/25 17:02（3/25 17:32 更新）
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圖為板橋第二運動場。（圖取自全國運動場館資訊網頁iplay.sa.gov.tw）
圖為板橋第二運動場。（圖取自全國運動場館資訊網頁iplay.sa.gov.tw）
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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市副市長劉和然今天接受媒體專訪時，針對新北小巨蛋的規劃案表示，板橋第二運動場BOT案已公告招標，未來座位數將朝1.8萬到2萬個容量規劃，盼趕在明年動工。

劉和然今天上午接受媒體專訪時表示，新北小巨蛋規劃在鄰近捷運府中站的板橋第二運動場，目前採BOT案（民間興建營運後轉移模式）且已公告招標，基地面積達4.5公頃，未來除體育活動還會包括文化交流及商業行為。

他表示，新莊體育館現可容納7000人，由於兩地相距太近，為求市場區隔，小巨蛋座位數將上看1.8萬個到2萬個。最快的話，希望在2025年動工。

新北體育局代理局長洪玉玲表示，全案民間投資金額約新台幣150億元，預估1年營業額度約15億元，再加上近期修正體育場館使用管理要點，將可讓新北體育場館能有更多元發展。

她表示，3月13日已上網公告招商，希望趕在今年底決標。未來改建後，主場館提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球及技擊類等運動國際賽事場地使用，為兼顧鄰近社區民眾運動需求，也不排除規劃空中跑道及足球練習草地等設施。（編輯：李錫璋）1130325

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