新北板二運動場改巨蛋BOT公告 市府：招商150億

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市體育局表示，板橋第二運動場用地BOT（民間興建營運後轉移模式）案已公告，將改建為多功能的巨蛋，雖無法舉辦棒球賽但可開演唱會，將招商投資新台幣150億元。

新北市體育局代理局長洪玉玲今天在市政會議專案報告提到，板橋第二運動場改建案，將採取BOT模式由民間機構投資新建並營運；營運期間屆滿50年後，移轉所有權給市府。

洪玉玲會後接受媒體聯訪指出，招商已在13日上網公告至6月10日，將於26日舉辦招商說明會，預估民間投資金額為新台幣150億元，未來完工的巨蛋將兼顧國際標準運動競技及演唱會表演。

她表示，台北大巨蛋周邊土地面積18公頃，建築量體約6至8公頃，約可容納4至5萬人；規劃中的板二運動場改建巨蛋案，包含室內、室外土地面積只有4.5公頃，預估容納1萬個座位，將可舉辦各類球賽，但無法舉辦棒球賽事。

洪玉玲指出，現有板二運動場已興建50年，附近的板橋體育館座位有3500席，但已不符現代使用需求。改建後的巨蛋，位於新板橋車站特定區與舊市區商圈，交通便利，盼藉民間投資，增進多元運動功能，提升土地使用效益。

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體育局表示，此BOT案基地面積約4.5公頃，範圍包含板二運動場、板橋體育館、救國團游泳池舊址、板橋戶政事務所、新北市社福大樓，將來還將透過都市計畫變更，以利整體土地開發。

洪玉玲指出，此BOT案市府規劃需求為籃球、羽球、排球、網球、五人制足球、技擊類競賽，以及占地約1000坪的健身中心、國民運動場館。實際內容由得標廠商規劃設計，期盼今年有廠商得標，最快於2026年動工興建。（編輯：戴光育）1130320