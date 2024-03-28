蘆南蘆北區段徵收開發案 侯友宜：勢在必行

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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市長侯友宜行動治理座談會今天在蘆洲區舉行，他與里長面對面座談，時強調，蘆洲南、北側區段徵收開發案，勢在必行，日前已拜託了內政部長林右昌，希望中央能夠加速審議。

侯友宜今天率局處首長到蘆洲區公所出席市長行動治理座談會議，與蘆洲區里長及民代進行座談。

民政局長林耀長表示，自108年市府辦理行動治理座談會以來，蘆洲區各里長反映市政、區政案件共計73案，其中64案已改善完成，完成率達88%。

侯友宜致詞表示，蘆洲與台北市相近，為創造雙北共榮生活圈，蘆洲南、北側區段徵收開發案，勢在必行，日前也已拜託林右昌了，希望中央能夠加速審議，市府也會全力來推動。

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他表示，其他如危老都更、軌道建設、開闢公園綠地、電線桿下地等工程，市府都要加速來進行，以滿足市民需求、解決問題。有關蘆洲南、北側區段徵收開發案進度，城鄉局表示，經過市長當面向林右昌溝通後，目前已與內政部有初步共識，後續就區段徵收公益性內容補充，續辦審議作業；地政局指出，待中央審定後，將接續辦理區段徵收前置作業。

經發局表示，已成立工廠搬遷輔導團，採專人專責輔導，建立官方群組供蘆洲南北側農業區諮詢；此外，也辦理搬遷輔導說明會及用地媒合會，並提供銀行整合單一窗口及專案優惠利率、未登記工廠搬遷租金補助、土地廠房媒合等搬遷輔導配套措施。（編輯：張銘坤）1130328