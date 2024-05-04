新北祈禱早餐會 侯友宜：正向力量讓土地更好

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（中央社記者楊侃儒新北4日電）新北市長侯友宜今天出席2024新北市城巿祈禱早餐會，一起為國家及新北禱告，並透過拼圖拼出新北市「安居樂業，幸福城市」願景，用正向力量讓土地更好，創造城市共榮共好。

新北市城巿祈禱早餐會今天在新店鼎豪飯店舉行，今年活動主題是「安居樂業，幸福城市」，包括新北市29區基督教會聯禱會、基督教文化交流協會、TVBS信望愛永續基金會、基督教各教會牧長代表及教友、各級民意代表400多人與會。

侯友宜表示，透過眾人的愛和信仰，不分你我、族群，用正面鼓勵、互相扶持，才能串起所有善的力量，讓這塊土地變得更好，台灣需要的就是這股力量。他也感謝基督教文化交流協會等教會團體長期關心兒少、長者、身障等弱勢群族，在新北市邁向發展時刻，給予滿滿支持。

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基督教文化交流協會創會理事長魏悌香牧師表示，秉持基督愛世人的理念，今年是第3年在新北市舉辦城巿祈禱早餐會，平時也會串連各教會推動「攜手愛無限」行動，投入弱勢及社區關懷，具體展現基督的愛，未來持續與政府、企業共同協力，為社會盡心。

新北市民政局表示，新北市各教會長期投入社會公益與慈善服務，深入社區成立多元關懷據點，也為兒少、長輩及身心障礙者提供多元照顧，讓社會更溫馨，未來會持續與教會攜手合作，將善的力量擴大，照顧更多人。（編輯：孫承武）1130504