蘆洲南北側案交鋒 林淑芬槓上黃國昌

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（中央社記者王揚宇、陳俊華台北7日電）針對蘆洲南北側專案通盤檢討案，民進黨立委林淑芬與台灣民眾黨立委黃國昌隔空交鋒。林淑芬今天表示，如果蘆洲都市計畫中沒有三重果菜批發市場，她立即支持，也要向黃國昌下戰帖，就公共政策來好好辯論。

黃國昌上午舉行記者會，回應媒體提問時指出，對林淑芬的發言非常遺憾，他什麼時候提到三重果菜市場遷移的事，當一個立委問政本於事實，不是最基礎的嗎。黃國昌提到，林淑芬亂扣他「圖利財團」帽子，他只有4個字送林淑芬，「莫名其妙」。

林淑芬6日在臉書撰文透露，黃國昌受訪提及蘆洲南北側專案通盤檢討審查卡在內政部，阻礙蘆洲市民的發展，但她要正告黃國昌，為何蘆洲南北側在中央審查遲遲無法推進，是因為新北市政府完全沒有針對專業的審查意見提出回覆，且新北市府打算把三重果菜批發市場遷到蘆洲北側重劃區等。

林淑芬今天在立法院議場前接受媒體聯訪說明，黃國昌6日在網路上說很多似是而非的話，她要強調與重申，如果蘆洲都市計畫中沒有三重果菜批發市場，她就可以立即支持，並且會要求內政部立即審查通過。

林淑芬解釋，蘆洲人請她來問黃國昌，對於三重果菜批發市場遷到蘆洲的看法，是支持還是反對，請黃國昌正面回答、不要迂迴閃躲，況且黃國昌喜歡找人家來就公共政策進行辯論，「我今天也單挑你黃國昌、我下戰帖找你辯論」，對於三重果菜批發市場遷移到蘆洲這樣的選址，是否最恰當。

林淑芬呼籲，黃國昌現在為了「尊侯（新北市長侯友宜）」，跟在侯友宜的後面，而黃國昌要選市長就要有市長的樣子，不要扯東扯西，直球對決。

林淑芬質疑，如果三重果菜批發市場搬到蘆洲，最大的受益者是利百代建設和華電集團，因為三重果菜批發市場那塊用地的開發利益達新台幣600億元以上，但利百代和華電在地方的傳聲筒只有一種聲音，而傳聲筒講的話怎麼跟黃國昌講的一樣，黃國昌到底是聽新北行動治理座談會中有人講的話，還是聽利百代和華電講的話，黃國昌要說明清楚。

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對此，黃國昌回應，蘆洲南北側都市計畫變更案是蘆洲脫胎換骨的關鍵，他參加蘆洲行動治理座談會時，不僅是新北市長侯友宜這樣講，連基層民眾都發出這樣的聲音。他強調，甚至與新北市長侯友宜跟內政部長林右昌見面也提到這件事，希望林右昌不要再卡關，當時林淑芬怎沒出來大肆批評。

黃國昌重申，請林淑芬講清楚財團是誰，「我黃國昌什麼時候跟財團有接觸？可以這樣含血噴人」。黃國昌表示，沒辦法理解一個立委亂扣帽子。（編輯：張若瑤）1130507