薛富盛520後不續任 林淑芬盼他留任為環境努力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北17日電）環境部長薛富盛今天表達520後將不續任，立委林淑芬盛讚薛是有操守又正經的人，盼他留任為環境努力；薛富盛則提出3項環境部未來的挑戰，包含淨零排放、減塑及廢棄物處理。

立法院社環委員會今天邀請環境部、經濟部、行政院國家永續發展委員會就「限塑政策執行成效，及家戶與一般事業廢棄物減量之檢討與策進作為」進行專題報告，並備質詢。

新內閣閣員名單陸續公布，環境部長人選仍尚未公布。環境部長薛富盛今天會前接受媒體聯訪時表示，520後將回歸學校，不會再續任環境部長。

民進黨立委林淑芬質詢時盛讚薛富盛是「有操守又正經的人」，不會與業者混在一起，更不斷重提要薛繼續留下來，為環境努力。薛富盛對此僅表示感謝委員支持。

國民黨立委廖偉翔質詢時，要薛富盛提出3項未來環境部的重要方向。

薛富盛答詢表示，從環保署到環境部有很大的改變，很多政策都在進行。首先是面對氣候變遷，2050淨零是全球趨勢，碳費徵收是一種手段，真正重要、希望達到的是減碳，而不是要集中討論碳稅、碳費；因此首先淨零排放、減碳是重要的議題。

薛富盛指出，第二個是資源循環。他提到，地球的資源有限，聯合國今年也預計將訂定全球塑膠公約，要求大家一起減塑，特別是對自然環境，塑膠微粒的危害與健康的關係等。

薛富盛說，第三則是過去在廢棄物、垃圾處理的計畫，雖然中長期規劃處理量能可以滿足，只是短期因為焚化爐、廠的整改等，有調度上的挑戰。（編輯：陳清芳）1130417