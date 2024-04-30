筆電淡季需求疲弱 友達首季每股損失0.46元

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（中央社記者潘智義台北30日電）面板廠友達光電今天公布今年第1季合併營收新台幣594.8億元，較2023年第4季減少6.1%，與2023年第1季相比增加16.2%，季歸屬母公司業主淨損35.3億元，基本每股損失0.46元。

友達統計，2024年第1季面板總出貨面積達529.5萬平方公尺，較2023年第4季增加4.1%，與2023年第1季相比增加23.2%。

回顧第1季，友達說明，電視面板價格逐步回升，車用事業以及垂直場域事業的營收也持續成長，帶動單月營收穩步往上；但筆電受淡季需求疲弱影響，加上太陽能工程營收認列因完工進度產生波動，使單季營收較去年第4季減少6.1%。

不過，友達彈性調整產品組合及持續改善成本，本業虧損程度並未進一步擴大。整體財務結構穩健，存貨天數46天，淨負債比19.4%，維持在相對健康的水位。

進入第2季，友達說明，已於4月2日順利完成BHTC的收購，將直接挹注垂直場域事業的營收。友達自身的車用事業、商用工控、太陽能工程及其他垂直場域事業，也持續提供成長動能。

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在消費性電子產品部分，友達表示，品牌商積極為旺季需求進行備貨，刺激整體面板需求。友達短期的產出雖受地震影響，但在團隊的努力下生產與出貨已逐步恢復。

展望未來，友達指出，雖然全球通膨及戰爭的不確定性仍在，但基於穩健的財務體質，加上BHTC加入後的全新局面，友達將資源集中在智慧移動、前瞻顯示技術及垂直場域事業，可以貫徹轉型目標，讓友達不只是一家面板公司的目標更快達成。（編輯：張均懋）1130430