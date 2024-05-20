獅隊5月復古主題日 24日邀林朝煌曾翊誠回娘家

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職統一7-ELEVEn獅隊復古月主題日，24日台南主場賽事先前就已排定將由投手潘威倫先發，獅隊當天開球嘉賓將邀請林朝煌及曾翊誠回娘家。

獅隊5月復古月主題日24日起在台南棒球場與中信兄弟打3連戰，24日比賽將由本土王牌投手潘威倫擔任先發，挑戰中職生涯150勝。

獅隊今天發布新聞稿表示，24日比賽將邀請林朝煌及曾翊誠重回台南棒球場與獅迷們相見歡。

林朝煌中職生涯1993年至2005年間先後效力俊國熊、興農牛、統一獅及中信鯨4支球隊，1997年季中至2002年效力獅隊期間是球隊倚賴的後援戰力，曾在2001年拿下中華職棒救援王殊榮；退休後在台中西苑高中青棒隊擔任教練，獅隊投手胡智爲、鄭鈞仁等人都是他的子弟兵。

曾翊誠本名曾傑志，2000年以簽約金新台幣500萬元加盟，初期在獅隊擔任先發投手角色，後續轉任中繼要角，曾在2005年勇奪中華職棒中繼王。曾翊誠也有段勵志故事，曾因投球在投手丘上摔斷腿，經過復健努力，再次重返投手丘，展現不輕易放棄的鱷魚精神。

24日主場主題日除了邀請林朝煌、曾翊誠擔任開球嘉賓外，賽前下午5時20分也將安排「老獅話家常」見面會，邀請曾文誠擔任TALK SHOW主持人，與球迷一起同樂，感受獅子軍復古月豐富好玩的主題活動，希望無論是哪個世代的球迷們，都能一起回味曾經追著棒球跑的瘋狂回憶。（編輯：張雅淨）1130520