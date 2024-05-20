AI需求挹注 4月外銷訂單年增10.8%創近2年最大增幅

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（中央社記者劉千綾台北20日電）經濟部今天公布4月外銷訂單金額為471億美元，年增10.8%，成長幅度為近2年最大增幅。經濟部表示，AI、高效能運算需求強勁，以及客戶庫存回補、低基期等3因素，5月接單估將維持成長態勢，同時看好第2季成長態勢。

經濟部今天公布最新外銷訂單統計，累計前4月外銷訂單金額為1804.1億美元，為歷年同期第3高，較去年同期增加1%。

經濟部統計處長黃于玲表示，預估5月訂單金額為465至485億美元，年增1.8%至6.2%，對於第2季成長表現「審慎樂觀」。

攤開4月主要接單貨品表現，電子產品、資訊通信產品接單金額分別為171億、130.5億美元，分別年增22.7%、8.4%；光學器材接單金額則為16.6億美元，年增13.5%。

黃于玲表示，電子產品、資訊通信產品接單連2紅，高效能運算和AI（人工智慧）科技興起，推升伺服器、顯示卡需求增加，消費性電子則持續去化庫存，現已回到健康水準，皆為推升外銷訂單成長動能的主力。

化學品、塑橡膠製品及基本金屬3項傳統貨品由黑翻紅，4月訂單分別年增8.0%、4.2%、3.5%。黃于玲分析，客戶庫存回補效益、石油等原物料價格上漲、以及低基期效應，推升訂單表現。

至於機械業仍陷頹勢，黃于玲表示，全球景氣復甦步調緩慢，加上種種不確定因素，導致廠商投資保守，4月機械業接單年減3.4%，雖然仍為負成長，但減幅收斂。

黃于玲表示，廠商庫存趨於健康水準，客戶回補效應逐漸好轉，但下單節奏與以往不同，近期急單、轉單情況明顯增加，不同產業的庫存回補狀況也有所不同，長期趨勢尚待觀察。

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至於全球終端需求復甦情形，黃于玲表示，中國市場的手機等通訊器材消費連11個月正成長，雖可挹注部分訂單動能，但觀察整體全球終端需求仍未明顯回升，目前為新舊產品交替期，下半年新品上市，才有望讓消費性電子產品復甦情形明朗化。

根據經濟部統計，4月外銷訂單海外生產比48.3%，較去年同期下降3.0個百分點，主因資訊通信、電子產品廠商提升國內生產比重所致。（編輯：潘羿菁）1130520