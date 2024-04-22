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經部：外銷訂單下季拚轉正 留意中東衝突抑景氣復甦

2024/4/22 18:49（4/22 19:08 更新）
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圖為貨櫃輪準備駛離高雄港區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北22日電）經濟部今天公布3月外銷訂單雖然翻紅，累計首季訂單卻年減2.1%。經濟部表示，訂單減幅持續收斂，在庫存回補、低基期及新興科技應用推升下，看好第2季正成長，但中東情勢若升溫，可能衝擊能源價格、壓抑景氣復甦速度，須密切留意。

經濟部今天公布3月外銷訂單金額為471.6億美元，年增1.2%，累計首季外銷訂單金額為1333.2億美元，較去年同期減少2.1%，已為連續7季負成長。

觀察主要貨品別，受惠新興科技應用需求熱絡，3月電子產品、資訊通信產品分別年增12.0%、4.3%，訂單金額分別為165億、132.9億美元。

光學器材方面，因大尺寸電視面板需求增加且價格續漲，加上光學鏡頭接單成長，推升3月訂單金額為17.1億美元，年增11.8%。

傳統貨品方面，因終端需求回升力道不強，業者對設備投資仍偏保守，機械、基本金屬、塑橡膠製品及化學品訂單在3月、以及首季累計皆為負成長。

經濟部統計處長黃于玲表示，3月傳統貨品呈現負成長，觀察到廠商採取急單、短單策略，下單節奏不同於以往、也較難掌握，業者庫存管理較為嚴謹，也顯示對未來需求仍較保守。

長期而言，黃于玲表示，庫存去化逐漸改善，也有廠商回補庫存，隨著庫存去化告一段落，以及終端需求回溫，看好外銷訂單呈現「向上格局」，預估4月訂單金額為430至450億美元，年增1.2%至5.9%，也看好第2季正成長態勢。

近期中東局勢引發關注，黃于玲指出，觀察伊朗和以色列雙方反應，情勢尚屬可控，但若中東情勢升溫，能源價格首當其衝，影響面向很廣，難以論斷哪些產業會遭波及。

展望未來，黃于玲坦言，中東地緣政治緊張情勢升高，可能會壓抑全球景氣復甦速度，同時也須留意全球景氣持續受高利率、美中科技紛爭等不確定因素。（編輯：楊凱翔）1130422

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