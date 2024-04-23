小米汽車熱賣 未來3年不外銷

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（中央社台北23日電）小米SU7純電動汽車3月上市後掀起訂車熱潮。小米董事長雷軍今天說，目前SU7鎖單量已超過7萬輛，小米正在全力擴充產能，預計今年交車10萬輛，未來3年會100%聚焦在中國國內市場。

雷軍今天在微博發文稱，截至4月20日，小米SU7鎖單（繳交人民幣5000元訂金）量超過7萬輛。目前正在全力擴充產能，全年交付目標會超過10萬輛。原計劃SU7標準版、Max版4月底開始交車，已提前到4月18日。

據陸媒IT之家，小米集團今天舉行投資者大會，當被問及什麼時候會考慮海外市場，雷軍表示，從業務部署來說，未來3年裡會100%聚焦在國內市場，「把中國市場做好是我們的第一步」。

他並稱，因為小米業務收入有一半來自全球市場，在100多個國家做生意，30多個國家有辦事處、分公司；小米擁有全球影響力和全球「米粉」基礎，「等我們準備好以後，做全球市場應該是水到渠成的」。

在3月28日上市發表當天，小米SU7開出人民幣21.59萬元（約新台幣97萬元）起的價格，雷軍當時宣稱，定這個價格就是要比競爭對手特斯拉Model 3「便宜3萬」，還稱這是「虧錢賣」。

不過雷軍今天改口稱，預計SU7大概毛利率會在5%至10%。目前SU7的銷量比預計還要大不少，具體數字還需要仔細核算。

針對特斯拉本週宣布降價，小米未來是否會有更多降低成本的舉措，雷軍則說，供應鏈合作夥伴們正在跟小米討論提升產能和進一步的成本支持。

市場盛傳，小米將趁勝追擊推出SU7休旅車版本。雷軍今天說，SU7發布成功的原因之一，就是「保密」。他現在真的沒有辦法告訴大家。SU7是小米第一輛車，已經做到了相當高的水準。相信未來的車，肯定會有大的提升。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130423