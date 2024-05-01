高雄農產拓展外銷市場 首次插旗馬來西亞QRA超市

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄農產拓展星馬市場，農業局今年持續在新加坡NTUC超市舉辦推介活動，並首次上架馬來西亞QRA超市。農業局表示，芭樂和蜜棗已成功進軍，未來將開發更多水果品項，與星馬消費者分享。

高雄市農業局在新加坡連鎖超市NTUC Fairprice持續舉辦芭樂等試吃推廣活動。第一輪活動於3月上旬、7家分店舉行，第二輪活動於4月上旬、5家分店舉行，累計舉辦31場芭樂及蜜棗的試吃推廣，讓新加坡消費者品嘗高雄農產好滋味。

此外，農業局也預計今年上半年在馬來西亞辦理30場推介活動，目前已於4月底攜手QRA、Isetan等超市舉辦6場試吃推廣活動。其中今年首次將水果鋪貨至QRA超市，該超市銷售定位以頂端消費者為主，目前在吉隆坡有4家分店。

農業局今天新聞稿表示，高雄紅心芭樂以翠綠外型、紅潤果肉及香脆口感，深受星馬消費者喜愛。高雄蜜棗渾圓飽滿的外型、皮薄多汁、清甜爽脆口感也獲得廣泛好評，期盼今年外銷量能持續增加。

農業局長張清榮說，高雄紅心芭樂和蜜棗已成功開拓星馬市場，出口量穩定成長；隨著農產品不斷優化，農業局也與星馬通路討論新品項，未來將開發更多高雄水果品項，與星馬市場消費者分享。（編輯：黃世雅）1130501