高雄荔枝龍眼青梅及那瑪夏水蜜桃 農損救助申報

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）今年初氣候忽冷忽熱、高溫乾旱，導致高雄荔枝、龍眼、青梅及那瑪夏水蜜桃災情。高雄市農業局成功爭取農產業天然災害現金救助及低利貸款，即日起到22日受理申報。

這波農損災情經各公所通報，農業局8日至10日一連3天邀集農業試驗所、高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認災損情形，爭取農產業天然災害現金救助及低利貸款；農業部12日公告納入現金救助項目，自13日至22日止受理農民申報。

農業局長張清榮提醒農友，農損救助額度為玉荷包每公頃救助新台幣10萬元；水蜜桃每公頃9.5萬元；黑葉荔枝、龍眼、青梅每公頃6.2萬元。種植荔枝、龍眼、青梅及那瑪夏區水蜜桃且受災損失達2成以上農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照。

張清榮說，農友務必於22日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿，以及土地所有權狀或土地使用同意書等文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局將全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款可洽當地農會辦理。

農業局農務管理科表示，年初氣候不穩，雖有幾波低溫促使果樹開花，但忽冷忽熱，高溫乾旱仍使果樹開花結果不佳，荔枝、龍眼、青梅及那瑪夏區水蜜桃都有災情。

以荔枝為例，依農業局數據，高雄市荔枝種植面積約3043公頃，主要種植大樹區1808公頃及旗山區513公頃，其中玉荷包為主要品種約佔2350公頃，種植面積全台第一，黑葉荔枝則有610公頃。年初初估玉荷包開花約有6、7成，但著果期因3月高溫出現落果，整體產量僅剩3成；黑葉荔枝則因1月高溫影響花芽分化，開花率僅約4成，受災超過2成5。

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另外，龍眼種植面積約1285公頃，主產區在內門區457公頃、田寮區220公頃、燕巢區140公頃；2月高溫讓龍眼花芽發育不佳影響開花，花況僅3到4成，整體受災已達2成5。

青梅種植面積有1395公頃，包括桃源區821公頃、六龜區247公頃及那瑪夏區179公頃；水蜜桃則集中種植於那瑪夏區，面積約40公頃。1、2月乾旱氣候影響青梅及水蜜桃著果情形且後續果實發育不佳，導致青梅減產3成5以上、水蜜桃減產3成。（編輯：孫承武）1130413