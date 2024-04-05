高市型農培訓班4/8起招生 助青農展現夢想及行動力

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）2024年高雄市「型農」8日起開始受理報名，將遴選40人。農業局表示，透過培訓計畫，讓青年農民找到實踐農業六級產業化的途徑，每年吸引許多青年農民報名參加遴選。

農業局今天發布新聞稿表示，農業與全民生活緊密相依，唯有創新思維轉型升級，整合上下游一二三級產業，導入六級化經營才有機會解決農業當前面臨的挑戰和困境。

農業局指出，六級產業化整合生產者透過加工、服務等模式發展，呈現農業真正價值。高雄市政府農業局自民國102年起即針對返鄉從農青年，開辦提升六級產業化經營與行銷即戰力的型農培訓計畫，課程設計內涵主張「不教生產教生財」。

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培訓計畫以農業最新趨勢的行銷經營主題，透過業界名師傳授入門與選修課程的培訓與觀摩交流，讓高雄青年農民產業知識與行銷能力年年升級，多數成員也持續跟隨回訓模式，適度思索整頓自身經營布局，獲取經營戰略最佳養分。

農業局長張清榮表示，結訓學員組織成為「型農大聯盟」共同行銷，並帶領這群有夢想及行動力的，辦理企業展售、上架網路平台等，透過多方的合作，將高雄型農大聯盟品牌跨域行銷推廣。型農間資源共享與生意往來，有效降低成本、提升競爭力，造就雙贏甚至多贏的局面。（編輯：黃世雅）1130405