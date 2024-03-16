高雄協助農產業智慧化 補助計畫3月底前受理

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）為協助農產業智慧化，高市府持續辦理「農產業智慧農業補助計畫」，補助項目包含智慧感控系統、環控系統、生產機具及服務，農民可於3月底前到所屬農會或合作社申請。

高雄市農業局昨天舉辦「高雄智慧農業媒合會」，邀集智慧農業相關廠商和農民們齊聚，媒合痛點需求，上百名農民和24家廠商參與，媒合率達7成。

今年媒合會前，先請農民提出痛點需求，結果顯示，超過5成農民對於農場環境的智慧感測和控制部分很有興趣，另有3成農民對於自動割草車、無人植保機等智慧生產機具有需求。

此外，農業局今天新聞稿表示，今年也持續辦理「農產業智慧農業補助計畫」，協助農友導入智慧農業，補助項目包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產機具及智慧服務，受理期限至3月31日，可到所屬農會或合作社申請。

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農業局建置「農來訊」系統，提供農產業相關資訊讓農民免費使用。今年度推出「我的農來訊-客製化智農儀表板」新功能，可記錄多個田區及種植作物，顯示災害告警、市場交易資訊、提醒生產事項管理、評估生產期間遭遇災害風險等。

高雄農業局長張清榮表示，期望今年高雄智慧農業案場總數超過100個，未來也會持續輔導農民解決痛點、媒合民間廠商，共同為高雄農業發展注入創新元素，達成產業升級與提升生產力目標。（編輯：郭諭儒）1130316