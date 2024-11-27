高雄原生山茶 榮獲法國AVPA世界茶葉大賽佳績

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄六龜區新發社區發展協會近日在2024法國AVPA世界茶葉大賽中勇奪大獎，以「葉香白鑽茶」與「醇香紅寶茶」2款山茶，分別獲銅獎與特別獎，打響台灣高雄山茶的國際知名度。

六龜區新發社區今年9月參加「2024年日本綠茶大賽」，以其獨具特色的「葉香白鑽茶」及「長韻碧玉茶」榮獲雙金賞後，近日再度傳來佳績。

高雄市農業局今天新聞稿表示，六龜區新發社區在「2024法國AVPA世界茶葉大賽」中，以「葉香白鑽茶」與「醇香紅寶茶」兩款山茶，分別獲得銅獎與特別獎，成功打響台灣高雄山茶的國際知名度，並提升國際競爭力。

高雄六龜山茶以山區種植環境、純淨水源和精湛製茶技術而著稱。由於野生山茶大多生長在坡度陡峭的山林間，施肥噴藥不易，因此成為野生動物的天堂，茶農時常看見野生動物在茶園覓食、玩耍，也因栽培、採摘不易，產量極為珍稀。

此外，「2024年台灣國際茶葉博覽會」11月15日至18日在台北南港展覽館1館舉行，高雄市農業局帶領來自高雄六龜地區數家製茶廠，匯集自產優質山茶，高度吸引逛展民眾目光，經統計4天展期連同後續訂單，已創造百萬營業額，此外，明年度春茶更已預定一半以上產量。

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高雄農業局長張清榮表示，此次輔導在地茶農參加國際茶葉競賽，並藉由茶葉博覽會的平台，讓更多國內外的茶友認識高雄山茶的獨特之處。

農業局表示，未來將持續向相關單位爭取經費，並配合農村水保署推動各項年度計畫與政策，輔導高雄市農村再生轉型，營造良好的農業生產環境，吸引更多青年返鄉，並藉由產學合作，精進在地農民專業技能，提升農村經濟收益。（編輯：郭諭儒）1131127