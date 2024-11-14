高雄推廣「泥火山家族」 農業局設計全齡3套教案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄泥岩惡地地質公園橫跨內門、田寮及燕巢區，高市府農業局今年針對各年齡層推出3套教案，並融入地質公園遊程中，讓民眾從導覽解說、遊戲互動中更加認識泥火山生態。

農業局今天透過新聞稿表示，高雄泥岩惡地地質公園內有9個景觀區，以及1個自然保留區，今年以烏山頂泥火山地景自然保留區為據點，辦理環境教育培訓課程，提升在地導覽人員對於環境教育的知識與教學能力，並依照不同年齡層的學習目標推出3套教案。

高雄泥岩惡地地質公園成立於民國110年，農業局表示，進入烏山頂泥火山地景自然保留區，可聽到許多蟲鳴鳥叫，以及時而輕快、時而低沉，代表不同黏著程度的泥漿正在噴發的聲音；泥漿噴出地表後會創造出如山丘、盾牌及池塘等多種地景。

農業局說明，地質公園環境教案依不同年齡層規劃設計，針對國小低年級設計的教案「泥住在山那邊」，讓小朋友學會分辨噴泥錐、噴泥盾、噴泥池、噴泥盆與噴泥洞5種泥火山種類，並透過分組拼圖競賽、「泥火山蹲」等遊戲加強記憶。

教案「瞞不過泥的烏山頂」則是針對國小三到六年級學生，主要是讓學生了解成立自然保留區目的及應遵守規範，一起為守護地景與生態而努力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，教案「拖泥帶水的泥火山」則是針對成人，透過解說讓學員了解泥火山成因與燕巢三奇，烏山頂泥火山、雞冠山與太陽谷的風貌，以及在泥火山青灰岩土質這樣特殊自然條件下，孕育出聞名全國的燕巢三寶－芭樂、蜜棗與西施柚，更為在地人創造特色產業與經濟來源。

農業局長張清榮表示，為長期推動環境教育，農業局輔導燕巢在地「援剿人文協會」成立高雄第一個地質公園志工隊，已招募志工36人，首要任務就是負責烏山頂泥火山環境教育的導覽解說；未來也期待能帶動更多投入地質公園環境教育，在官方與民間攜手合作下，逐步強化地質公園營運。（編輯：陳仁華）1131114