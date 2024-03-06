高雄蜜棗拚外銷日本 上架關東3大通路超市試吃推廣

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄蜜棗外銷日本，上架關東地區3大通路，今天起在多家日本超市舉辦試吃推廣，反應熱絡；市府農業局表示，由於蜜棗對日本民眾來說較陌生，市府盼透過超市試吃，讓日本民眾更加認識高雄蜜棗。

高雄是全國最大蜜棗產地，種植面積737公頃，產量占全國4成以上；高雄蜜棗外觀青翠、口感皮薄、果肉雪白細緻，碩大圓滿外型，受國內外消費者喜愛。

高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，高雄蜜棗上架關東地區3大通路，分別為Sendou、Sun Bel'x及Topmart連鎖超市，分店數總計超過75家。

農業局表示，3家超市自前年來台拜訪過產地後就持續合作至今，超市從今天起展開試吃活動，將以蜜棗打頭陣，未來跟進鳳梨、玉荷包荔枝等品項，預計辦理30場次，希望讓日本消費者更加認識高雄農產好滋味。

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由於蜜棗輸日把關嚴謹，冷鏈處理技術是重點，首先須進行連續14天低溫殺蟲檢疫處理，並經過日本檢疫及藥檢等高規格檢驗流程。農業局指出，因蜜棗對日本民眾來說較陌生，盼透過超市試吃推廣活動，讓日本民眾更加認識高雄蜜棗。

農業局長張清榮說，開拓農產海外市場，就是要讓國外消費者對於不熟悉品項從試吃、接受口味口感，進而接受消費購買；高雄蜜棗品種多元，將透過拓銷活動積極媒合外銷市場，首批上架220盒高雄蜜棗開賣1天即銷售一空。（編輯：陳仁華）1130306