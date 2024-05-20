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受惠AI商機 4月外銷訂單471億美元年增10.8%優於預期

2024/5/20 16:17（5/20 16:39 更新）
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圖為高雄港區貨櫃堆疊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北22日電）經濟部今天公布4月外銷訂單金額為471億美元，年增10.8%，優於原先預估成長幅度，主因高效能運算、人工智慧及雲端產業等需求持續擴增；累計前4月外銷訂單金額為1804.1億美元，較去年同期增加1%。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用需求暢旺，推升電子產品、資訊通信產品接單金額分別為171億、130.5億美元，分別年增22.7%、8.4%。

光學器材接單金額為16.6億美元，年增13.5%，主因大尺寸面板價格維持高檔， 加上電視面板及光學鏡頭接單成長。（編輯：林淑媛）1130520

（圖取自經濟部網頁moea.gov.tw）
（圖取自經濟部網頁moea.gov.tw）
#AI
#外銷訂單
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